Perché Mbappé non è stato convocato per Italia-Francia: il motivo dell'esclusione e le parole di Deschamps

L'attaccante del Real Madrid è stato escluso per le due partite di Nations League. Il ct precisa: "Decisione presa per questo raduno".

Un'italiana Kylian Mbappé lo ha appena affrontato e pure battuto: il Milan, che martedì è andato a imporsi per 3-1 sul campo del Real Madrid con il fuoriclasse francese in campo dal primo all'ultimo minuto.

Chi non affronterà Mbappé è l'Italia, intesa come Nazionale. L'ex attaccante del PSG non è stato infatti convocato per le due sfide di Nations League che la Francia dovrà affrontare a metà mese, contro Israele giovedì 14 e, appunto, contro gli azzurri di Luciano Spalletti domenica 17 novembre.

L'esclusione di Mbappé da parte del ct Didier Deschamps, ovviamente, non è passata inosservata. Anzi, ha fatto un discreto rumore. Ma perché il giocatore del Real Madrid non fa parte del gruppo della Francia per le gare di Nations League?