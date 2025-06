Perché Giroud non gioca Chelsea-Los Angeles FC: è convocato e in panchina? Infortunio o scelta tecnica, la motivazione

L'ex centravanti del Milan non guida l'attacco del LACF all'esordio nel Mondiale per Club: il motivo della sua assenza.

Olivier Giroud non c'è. Non sarà lui a guidare l'attacco del Los Angeles FC, che scende in campo nella propria gara d'esordio del Mondiale per Club statunitense sperando di sovvertire i pronostici sfavorevoli contro il Chelsea.

Ex dell'incontro, avendo indossato anche la maglia dei Blues prima di trasferirsi al Milan nell'estate del 2022, Giroud non fa parte dell'undici titolare scelto da Steve Cherundolo, allenatore del LAFC, nella sfida di Atlanta.

Perché Giroud non gioca Chelsea-Los Angeles FC? L'ex centravanti del Milan è stato convocato ed è in panchina? La motivazione dietro alla sua assenza.