Perché Gimenez non gioca Milan-Arsenal: infortunio o scelta tecnica? Non è stato nemmeno convocato per la tournée

AC Milan vs Arsenal

Santiago Gimenez non scenderà in campo oggi alle 13.30: a Singapore il Milan dovrà sfidare l'Arsenal senza di lui. Il motivo.

Torna in campo il Milan, che dopo la sgambata un famiglia col Milan Futuro sfida il primo avversario di assoluto rilievo della propria estate e del proprio precampionato: l'Arsenal, di fronte ai rossoneri a Singapore a partire dalle 13.30 italiane.

La squadra di Massimiliano Allegri dovrà però cavarsela senza Santiago Gimenez: il centravanti messicano non sarà infatti in campo contro l'Arsenal e non potrà dunque sfidare Calafiori e compagni nel primo impegno del Pre-Season Tour 2025 nella regione Asia-Pacifico.

Perché Gimenez non gioca Milan-Arsenal? E perché non potrà prendere parte neppure alle altre due amichevoli rossonere in programma nei prossimi giorni, rispettivamente contro Liverpool e Perth Glory?