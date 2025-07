Perché Modric non gioca Milan-Arsenal: il croato non è stato nemmeno convocato per la tournée

AC Milan vs Arsenal

Ufficializzato qualche giorno fa dal Milan, Luka Modric non è presente a Singapore assieme ai suoi nuovi compagni: il motivo.

Luka Modric non c'è. E dunque tutti coloro che aspettano solo di vedere il campione croato con la maglia del Milan, non tanto nelle foto del comunicato del suo acquisto quanto in partite ufficiali, dovranno attendere ancora un po'.

Modric non è presente a Singapore, dove il Milan sfiderà oggi l'Arsenal (calcio d'inizio alle 13.30 italiane) nella prima partita del Pre-Season Tour 2025, attendendo di fare lo stesso contro il Liverpool (26 luglio) e infine il Perth Glory (31 luglio).

Perché Modric non è volato in tournée con i suoi nuovi compagni? Perché non giocherà contro l'Arsenal, ma nemmeno contro il Liverpool e il Perth Glory?