Perché De Ligt non gioca al Bayern: gli infortuni, il rapporto con Tuchel

Impostosi alla Juventus come uno dei migliori difensori d’Europa, De Ligt sta vivendo un’annata complicata in Germania al Bayern.

Quella che sta vivendo Matthijs de Ligt non è propriamente la miglior stagione della sua carriera.

Le scelte del suo allenatore Tuchel, accompagnate anche da qualche infortunio che lo ha costretto ai box per alcune settimane, lo stanno costringendo a vivere un’annata non da protagonista al Bayern.

Dopo un inizio molto complicato scandito da tanta panchina e da pochi minuti in campo, ad inizio 2024 è tornato in pianta stabile nell’undici titolare approfittando del fatto che Kim fosse impegnato in Coppa d’Asia con la sua Corea del Sud.

Nelle ultime partite però per lui lo spazio è tornato a restringersi e la cosa ha anche portato a parlare di una possibile clamorosa frattura con il suo allenatore.