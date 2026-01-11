Perché David Neres, Noa Lang, Lukaku, Anguissa e Buongiorno non giocano Inter-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Il caso di Noa Lang è diverso da quello di Neres. L'esterno olandese sta bene fisicamente, è stato regolarmente convocato da Conte per la gara di Milano, ma inizialmente siederà in panchina a San Siro.

Il motivo è legato a una scelta tecnica da parte di Conte, che non ha avuto risposte troppo positive da Lang negli ultimi tempi e ha deciso di escluderlo dall'undici di partenza nonostante la contemporanea assenza dello stesso Neres, modificando al contempo la concezione tattica del Napoli: Politano alza la propria posizione e Di Lorenzo fa l'esterno a tutta fascia contro l'Inter.