Perché David Neres, Noa Lang, Lukaku, Anguissa e Buongiorno non giocano Inter-Napoli: infortunio, scelta tecnica o squalifica?

Il -4 dall'Inter non è una sentenza, naturalmente no, ma una nuova sconfitta complicherebbe in maniera sostanziale i piani Scudetto del Napoli. E, di conseguenza, inizierebbe a lasciare campo libero ai nerazzurri.
L'ex Antonio Conte, che a Milano ha vinto uno Scudetto nel 2021, mette in campo una formazione senza diversi big per i motivi più disparati: dagli infortuni che hanno falcidiato la rosa partenopea nelle ultime settimane alle scelte tecniche dell'allenatore leccese.
Da Neres ad Anguissa, passando per Lukaku e Lang, in tanti non compaiono nella formazione di partenza del Napoli e in certi casi neppure in panchina: la motivazione caso per caso della loro assenza.