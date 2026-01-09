Ma Lukaku quando torna? Tra recupero lento e problemi, perché non è più stato convocato dopo la Supercoppa

Ma Romelu Lukaku quando torna? La domanda sta aleggiando non solo nell'ambiente di Napoli, ma un po' in tutta Italia. Specialmente alla luce delle mancate convocazioni del centravanti belga per le ultime partite di campionato.
Lukaku è out dall'estate, da quando cioè si è fatto male in un'amichevole contro l'Olympiacos calciando in porta. E da quel momento non è ancora tornato in campo. Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra: questo hanno rivelato gli esami all'epoca. Rientro previsto, nella migliore delle ipotesi: dicembre.
Solo che non è stato così. Non solo Lukaku non ha ancora rimesso piede in campo con la maglia del Napoli: non è mai stato portato in panchina da Conte in Serie A. In Supercoppa invece sì, c'era. Ma solo per modo di dire.