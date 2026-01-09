Ma Lukaku quando torna? Tra recupero lento e problemi, perché non è più stato convocato dopo la Supercoppa

Poco prima di Natale, Lukaku è volato a Riad assieme al resto della truppa partenopea. Una mossa che aveva fatto scattare una speranza inevitabile: quella di rivedere in campo l'ex giocatore di Inter e Roma a breve, possibilmente già al rientro in Italia.

Il Napoli ha vinto senza di lui. Lukaku ha fatto praticamente il tifoso, ha sostenuto e guidato i compagni dalla panchina, ha abbracciato Hojlund dopo il bel goal del compagno nella semifinale contro il Milan. Ma chi sperava di rivederlo in campo anche solo per qualche minuto è rimasto ampiamente deluso. Anche se Conte, alla vigilia, aveva fatto professione di sano realismo.

"Lukaku in questo momento non ha neanche qualche minuto nelle gambe, dobbiamo avere la pazienza per scegliere il momento giusto. Positivo che sia rientrato in gruppo, ha esperienza, carisma e personalità e nello spogliatoio ha valenza come Di Lorenzo e i più anziani che giocano da tanto nel Napoli. Servirà valutare i test fisici per capire quand'è che non ci sarà più pericolo".