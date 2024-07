In campo da subentrato: perché Camarda non gioca titolare con l'Italia agli Europei Under 19

Il baby attaccante del Milan è subentrato dalla panchina all'esordio contro i pari età della Norvegia, battuti per 2-1.

Buona la prima per l'Italia Under 19 agli Europei di categoria: in Irlanda del Nord, gli azzurrini guidati da Bernardo Corradi hanno superato per 2-1 i pari età della Norvegia.

Un successo arrivato in rimonta, in risposta all'iniziale vantaggio norvegese firmato da Braut: Di Maggio e Zeroli hanno ribaltato tutto a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo.

Pochi minuti in campo per il gioiello Francesco Camarda, inserito da Corradi soltanto all'85': ma perché l'attaccante del Milan non è partito nell'undici titolare, a differenza del quasi coetaneo Yamal (più 'vecchio' di otto mesi) che invece ha da poco alzato al cielo di Berlino la coppa di Euro 2024?