Under 19, chi sono i convocati dell'Italia e dove giocano? La lista dei giocatori scelti da Corradi

L'Italia Under 19 Campione d'Europa in carica prova a confermarsi sul tetto continentale anche nel luglio 2024, in Irlanda del Nord.

Nel 2023 l'Italia Under 19 trionfava in quel di Malta, laureandosi Campione d'Europa. Ora la truppa italiana ci riprova in Irlanda del Nord, nel nuovo torneo U19 di scena a luglio 2024.

Grande fiducia per la squadra di Corradi, che può contare su diversi campioncini delle big italiane e non solo. Nonostante solamente pochi azzurri, e per una manciata di partite, abbiano avuto modo di esordire in Serie A, c'è grande interesse per la spedizione in Irlanda del Nord.

L'Europa al via il 15 luglio, con il match tra Italia e Norvegia, è ampiamente atteso anche in virtù dell'enorme flop della squadra azzurra principale di Luciano Spalletti, uscita malamente dal torneo tedesco vinto dalla Spagna.