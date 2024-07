Tutte le informazioni su Euro U19: dal cammino dell'Italia a dove vedere la competizione in diretta tv e streaming.

Terminati gli Europei in Germania a cui hanno partecipato le nazionali maggiori, sarà il turno di Euro Under 19.

Le migliori selezioni giovanili del continente si affronteranno per decretare la vincitrice, tra loro anche l'Italia campione in carica allenata da Bernardo Corradi. Il torneo si svolgerà in Irlanda del Nord.

Di seguito tutto quello che c'è da sapere sugli Europei Under 19 e dove vederli in tv e streaming.