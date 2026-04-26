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Calhanoglu Dumfries Pio EspositoGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries e Bastoni non giocano Torino-Inter: chi è convocato e in panchina e chi no

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Torino vs Inter
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Inter rivoluzionata in occasione della partita dell'Olimpico Grande Torino: il motivo delle scelte di Chivu e dell'assenza dalla formazione di partenza di diversi elementi titolari.

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L'unica certezza è che la matematica della conquista dello Scudetto non arriverà già oggi. Ma l'Inter scenderà in campo a Torino per compiere un ulteriore passettino verso un titolo ormai scontato.

Lo farà, però, con diverse modifiche all'undici titolare: nella formazione annunciata un'ora circa prima dell'incontro, non compaiono infatti diversi elementi come Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Pio Esposito, oltre ad Alessandro Bastoni.

Perché i quattro non giocano Torino-Inter? La motivazione della loro assenza.

  • LA FORMAZIONE TITOLARE DELL'INTER

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  • PERCHÉ CALHANOGLU NON GIOCA TORINO-INTER

    Semplice scelta tecnica per quanto riguarda Calhanoglu. Chivu ha deciso di lasciare inizialmente in panchina il regista turco, autore di una notte memorabile contro il Como in Coppa Italia, in modo da dosare le sue forze in vista degli ultimi impegni stagionali.

    Al posto di Calhanoglu giocherà Zielinski nella posizione di regista, con Sucic - altro grande protagonista in Coppa Italia - a fare la mezzala.

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  • PERCHÉ DUMFRIES NON GIOCA TORINO-INTER

    Per quanto riguarda Dumfries, la questione è leggermente diversa: come ammesso da Chivu al termine di Inter-Como, l'esterno olandese non è al meglio e ha rischiato seriamente di saltare la sfida di Coppa Italia.

    “Denzel ha avuto e ha tuttora un problema fisico - le parole del tecnico romeno a Sportmediaset - ha dato la disponibilità a pochi minuti dall’inizio. Ha un piccolo fastidio al tendine".

    Alla fine Dumfries ha giocato, ma soltanto nel finale, subentrando a Luis Henrique. A Torino va inizialmente in panchina, ma allo stesso modo potrebbe subentrare a un compagno nel secondo tempo.

  • PERCHÉ PIO ESPOSITO NON GIOCA TORINO-INTER

    Scelta tecnica per quanto riguarda Esposito, coinvolto nelle rotazioni in attacco. Ancora senza Lautaro Martinez, Chivu ha deciso di dare nuovamente fiducia a Thuram e schierare Bonny al suo fianco. Il centravanti italiano siede in panchina e anche lui potrebbe entrare in campo a gara in corso.

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  • PERCHÉ BASTONI NON GIOCA TORINO-INTER

    Per quanto riguarda Bastoni, sta convivendo da diverso tempo con il problema alla tibia riportato nel derby contro il Milan dell'8 marzo: è rientrato, ha stretto i denti, ha giocato pure in Nazionale, ma da qualche tempo ha nuovamente diminuito i ritmi.

    "Bastoni si è allenato, è tornato nonostante abbia ancora fastidio - ha detto Chivu alla vigilia in conferenza stampa - Stringe i denti, è in gruppo. Vediamo domani".

    Alla fine Bastoni c'è, ma va solamente in panchina e potrebbe ricomparire in campo nella ripresa dopo due settimane (ultima presenza a Como il 12 aprile). Difesa nerazzurra inizialmente formata da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto.

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