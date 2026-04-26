Perché Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries e Bastoni non giocano Torino-Inter: chi è convocato e in panchina e chi no

L'unica certezza è che la matematica della conquista dello Scudetto non arriverà già oggi. Ma l'Inter scenderà in campo a Torino per compiere un ulteriore passettino verso un titolo ormai scontato.
Lo farà, però, con diverse modifiche all'undici titolare: nella formazione annunciata un'ora circa prima dell'incontro, non compaiono infatti diversi elementi come Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Pio Esposito, oltre ad Alessandro Bastoni.
Perché i quattro non giocano Torino-Inter? La motivazione della loro assenza.