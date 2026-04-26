Perché Calhanoglu, Pio Esposito, Dumfries e Bastoni non giocano Torino-Inter: chi è convocato e in panchina e chi no

Per quanto riguarda Dumfries, la questione è leggermente diversa: come ammesso da Chivu al termine di Inter-Como, l'esterno olandese non è al meglio e ha rischiato seriamente di saltare la sfida di Coppa Italia.

“Denzel ha avuto e ha tuttora un problema fisico - le parole del tecnico romeno a Sportmediaset - ha dato la disponibilità a pochi minuti dall’inizio. Ha un piccolo fastidio al tendine".

Alla fine Dumfries ha giocato, ma soltanto nel finale, subentrando a Luis Henrique. A Torino va inizialmente in panchina, ma allo stesso modo potrebbe subentrare a un compagno nel secondo tempo.