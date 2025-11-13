Perché Calafiori va in tribuna in Moldavia-Italia: l'infortunio, le parole di Gattuso e la situazione verso la Norvegia

Calafiori siederà in tribuna perché non è al meglio: l'ex difensore centrale del Bologna è infatti alle prese da qualche tempo con un fastidio all'anca che non sta riuscendo a smaltire. Per questo motivo ha lavorato a parte negli ultimi giorni, senza mettersi a disposizione di Gattuso per la partita con la Moldavia.

Secondo Repubblica l'Arsenal avrebbe voluto che Calafiori non rispondesse alla chiamata dell'Italia per le due sfide delle Qualificazioni: il giocatore romano ha però preferito esserci, anche se in condizioni non perfette.