Perché Calafiori va in tribuna in Moldavia-Italia: l'infortunio, le parole di Gattuso e la situazione verso la Norvegia

Riccardo Calafiori non solo non giocherà Moldavia-Italia, gara in programma questa sera a Chisinau e valida per la penultima giornata del gruppo I delle Qualificazioni Mondiali: non verrà portato dal ct Rino Gattuso neppure in panchina.
Il difensore dell'Arsenal è uno dei tre giocatori della rosa azzurra che si accomoderanno in tribuna: gli altri sono il quarto portiere Elia Caprile, alla prima convocazione, e poi Nicolò Barella, squalificato.
Perché invece Calafiori non siederà neppure in panchina contro la Moldavia? E potrà essere a disposizione di Gattuso nell'ultima gara del girone, in programma domenica sera a San Siro contro la Norvegia?