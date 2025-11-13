Pubblicità
Pubblicità
Calafiori ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Calafiori va in tribuna in Moldavia-Italia: l'infortunio, le parole di Gattuso e la situazione verso la Norvegia

Il difensore dell'Arsenal non scenderà in campo a Chisinau, ma non andrà neppure in panchina: perché e le sue condizioni verso la gara di domenica a San Siro.

Pubblicità

Riccardo Calafiori non solo non giocherà Moldavia-Italia, gara in programma questa sera a Chisinau e valida per la penultima giornata del gruppo I delle Qualificazioni Mondiali: non verrà portato dal ct Rino Gattuso neppure in panchina.

Il difensore dell'Arsenal è uno dei tre giocatori della rosa azzurra che si accomoderanno in tribuna: gli altri sono il quarto portiere Elia Caprile, alla prima convocazione, e poi Nicolò Barella, squalificato.

Perché invece Calafiori non siederà neppure in panchina contro la Moldavia? E potrà essere a disposizione di Gattuso nell'ultima gara del girone, in programma domenica sera a San Siro contro la Norvegia?

  • PERCHÉ CALAFIORI VA IN TRIBUNA IN MOLDAVIA

    Calafiori siederà in tribuna perché non è al meglio: l'ex difensore centrale del Bologna è infatti alle prese da qualche tempo con un fastidio all'anca che non sta riuscendo a smaltire. Per questo motivo ha lavorato a parte negli ultimi giorni, senza mettersi a disposizione di Gattuso per la partita con la Moldavia.

    Secondo Repubblica l'Arsenal avrebbe voluto che Calafiori non rispondesse alla chiamata dell'Italia per le due sfide delle Qualificazioni: il giocatore romano ha però preferito esserci, anche se in condizioni non perfette.

    • Pubblicità

  • LE PAROLE DI GATTUSO

    Anche della situazione legata all'infortunio di Calafiori ha parlato Gattuso durante la conferenza stampa della vigilia, ringraziando anche lui come altri compagni per essersi presentato in ritiro nonostante gli acciacchi:

    "Vedere come si allenano e come crescono, già qualificati, piccoli dolorini. Devo dire grazie a Barella, Calafiori, Bastoni quello che ha fatto il mese scorso... E posso stare qua a raccontarvene. Devo dire grazie ai ragazzi per professionalità e voglia che stanno dimostrando giorno dopo giorno".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CALAFIORI GIOCA ITALIA-NORVEGIA?

    Già ufficializzata la sua assenza a Chisinau, il mirino si sposta ora su Italia-Norvegia di domenica 16 novembre: Calafiori giocherà la gara di San Siro, potenzialmente ancora decisiva per la conquista del primo posto nel girone davanti alla Norvegia?

    Una risposta univoca non può ancora essere fornita: dipenderà dalle sensazioni che il giocatore dell'Arsenal darà in questi giorni. La certezza è che Calafiori rimane in forte dubbio per il problema all'anca e potrebbe tornare a Londra dopo la gara senza aver giocato nemmeno un minuto in azzurro.

  • IL PROBABILE 11 DELL'ITALIA IN MOLDAVIA

    Questo è l'undici dell'Italia che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto questa sera a Chisinau:

    ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso

  • Pubblicità
    Pubblicità