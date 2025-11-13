Perché Barella non gioca Moldavia-Italia e quanto dura la squalifica: ci sarà contro la Norvegia?

L'Italia sa di non avere il destino completamente nelle proprie mani: tutt'altro. Ma intanto vuole battere la Moldavia per non lasciare nulla d'intentato nel cammino verso i Mondiali. Solo che dovrà farlo senza Nicolò Barella.
Il centrocampista dell'Inter non potrà prendere posto in mezzo al campo in occasione della sfida di questa sera a Chisinau (calcio d'inizio alle 20.45). Di più: non siederà neppure in panchina accanto al ct Rino Gattuso e alle altre seconde scelte azzurre.
Perché Barella non gioca Moldavia-Italia? Potrà sfidare la Norvegia domenica sera a San Siro, nella propria casa calcistica?