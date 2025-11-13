Pubblicità
Barella ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Barella non gioca Moldavia-Italia e quanto dura la squalifica: ci sarà contro la Norvegia?

Il centrocampista dell'Inter non sarà in campo questa sera a Chisinau: da dove deriva la sua squalifica e la situazione verso la partita di domenica a San Siro.

L'Italia sa di non avere il destino completamente nelle proprie mani: tutt'altro. Ma intanto vuole battere la Moldavia per non lasciare nulla d'intentato nel cammino verso i Mondiali. Solo che dovrà farlo senza Nicolò Barella.

Il centrocampista dell'Inter non potrà prendere posto in mezzo al campo in occasione della sfida di questa sera a Chisinau (calcio d'inizio alle 20.45). Di più: non siederà neppure in panchina accanto al ct Rino Gattuso e alle altre seconde scelte azzurre.

Perché Barella non gioca Moldavia-Italia? Potrà sfidare la Norvegia domenica sera a San Siro, nella propria casa calcistica?

  • PERCHÉ BARELLA NON GIOCA IN MOLDAVIA

    L'assenza di Barella in Moldavia-Italia non è legata a un infortunio, né tantomeno a una scelta tecnica da parte di Gattuso: il giocatore dell'Inter è squalificato ed è per questo motivo che a Chisinau non potrà dare una mano ai compagni.

  • Barella Italia IsraeleGetty Images

    DA DOVE DERIVA LA SQUALIFICA

    Barella ha rimediato un cartellino giallo fatale nella partita precedente a quella contro la Moldavia: la gara vinta 3-0 contro Israele a metà ottobre e disputata al Bluenergy Stadium di Udine.

    In quell'occasione il centrocampista azzurro, peraltro ammonito anche pochi giorni prima in Estonia, si è preso un'ammonizione da diffidato al quarto minuto di recupero del secondo tempo, con il risultato ampiamente in ghiaccio.

  • CI SARÀ CONTRO LA NORVEGIA?

    Ma quanto dura la squalifica di Barella? Trattandosi di semplice somma di ammonizioni, una sola giornata. Ed è per questo che il giocatore sardo sarà regolarmente al proprio posto domenica sera contro la Norvegia.

    Barella giocherà certamente dall'inizio nel centrocampo dell'Italia, non essendo a rischio squalifica - tramite ammonizioni, almeno - per i quasi certi playoff. Discorso contrario per Sandro Tonali, che è in diffida e a San Siro, sempre che non venga squalificato dopo stasera, verrà "protetto" da Gattuso per evitargli un giallo fatale.

  • IL PROBABILE 11 DELL'ITALIA

    Questa, con Tonali certamente titolare e Barella squalificato, è la probabile formazione dell'Italia che questa sera se la vedrà con la Moldavia:

    ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Buongiorno, Mancini, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso

