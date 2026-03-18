Perché è stato ripetuto il rigore di Kane in Bayern Monaco-Atalanta: i motivi dell'intervento del VAR e della decisione dell'arbitro

Dopo l’1-6 dell’andata, il discorso qualificazione è ormai archiviato e la gara di ritorno tra Bayern Monaco e Atalanta si gioca soprattutto per l’orgoglio.
Se da una parte i bavaresi possono affrontare la sfida con estrema tranquillità, anche alla luce del largo vantaggio in campionato, dall’altra i bergamaschi sono chiamati a evitare un passivo pesante come quello incassato all’andata.
A dirigere il match dell’Allianz Arena è l’arbitro francese Benoît Bastien, coadiuvato in sala VAR dal connazionale Bastien Dechepy e dall’inglese Jarred Gillett.