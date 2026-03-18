Perché è stato ripetuto il rigore di Kane in Bayern Monaco-Atalanta: i motivi dell'intervento del VAR e della decisione dell'arbitro

L'attaccante inglese ha battuto due volte un calcio di rigore nel corso del match contro l'Atalanta: cos'è successo e i motivi per cui l'arbitro francese Benoît Bastien ha deciso di farlo ripetere.

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