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Bayern Monaco Atalanta KaneGetty Images
Michael Baldoin

Perché è stato ripetuto il rigore di Kane in Bayern Monaco-Atalanta: i motivi dell'intervento del VAR e della decisione dell'arbitro

L'attaccante inglese ha battuto due volte un calcio di rigore nel corso del match contro l'Atalanta: cos'è successo e i motivi per cui l'arbitro francese Benoît Bastien ha deciso di farlo ripetere.

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Dopo l’1-6 dell’andata, il discorso qualificazione è ormai archiviato e la gara di ritorno tra Bayern Monaco e Atalanta si gioca soprattutto per l’orgoglio.

Se da una parte i bavaresi possono affrontare la sfida con estrema tranquillità, anche alla luce del largo vantaggio in campionato, dall’altra i bergamaschi sono chiamati a evitare un passivo pesante come quello incassato all’andata.

A dirigere il match dell’Allianz Arena è l’arbitro francese Benoît Bastien, coadiuvato in sala VAR dal connazionale Bastien Dechepy e dall’inglese Jarred Gillett.

  • 22' - CALCIO DI RIGORE PER IL BAYERN MONACO

    Il primo episodio chiave del match si verifica a metà del primo tempo, precisamente al 22': Kane conclude all'interno dell'area di rigore, ma la sua conclusione viene murata da Scalvini.

    L'attaccante inglese protesta immediatamente con l'arbitro, che inizialmente assegna un calcio d'angolo. Decisivo, però, è l'intervento del VAR, che richiama il direttore di gara francese al monitor.

    Dalle immagini emerge come il difensore dell'Atalanta abbia respinto il tiro con il braccio largo: inevitabile, quindi, l'assegnazione del calcio di rigore per i bavaresi.

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  • 25' - KANE SBAGLIA DAL DISCHETTO MA L'ARBITRO FA RIBATTARE

    Dal dischetto si presenta Kane, che calcia verso destra ma si fa respingere la conclusione da Sportiello, bravo a opporsi e a esultare con i compagni.

    La palla termina fuori, ma l'arbitro viene richiamato dal VAR: al momento del tiro, infatti, l'estremo difensore dell'Atalanta aveva entrambi i piedi staccati dalla linea di porta.

    Si procede quindi alla ripetizione del rigore: al secondo tentativo l'ex Tottenham non sbaglia, spiazzando il portiere nerazzurro e depositando il pallone nell'angolino basso alla sua destra.

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