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Perché Matic e Thorstvedt non giocano Juventus-Sassuolo? L'annuncio era atteso, fuori anche Laurientè
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L'ASSENZA DEI 6 GIOCATORI DI GROSSO
Non essendo nè in panchina e nè titolari, a meno di infortuni dell'ultimo momento Turati, Coulibaly, Matic e Thorstvedt potrebbero essere tra i giocatori colpiti da pertosse e per questo motivo non sono stati convocati dal Sassuolo.
I neroverdi non hanno annunciato gli indisponibili in anticipo per una questione di privacy, ma una volta pubblicate le formazioni ufficiali è risultato evidente quali giocatori non abbiano preso parte alla trasferta di Torino. Anche Laurientè non è tra i titolari, ma è comunque tra i calciatori in panchina.
"Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra" il comunicato del club alla vigilia della trasferta di Torino.
"I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi"
"Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff".
Grosso ha dovuto convocare Frangella dalla Primavera per far fronte ai vari indisponibili, causa pertosse e infortuni vari. Rispetto al comunicato della vigilia mancano quattro e non sei elementi della rosa principale.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVE-SASSUOLO
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx, Koné; Berardi, Pinamonti, Volpato. All. Grosso
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LA PANCHINA DEL SASSUOLO
Portieri: Satalino, Zacchi
Difensori: Romagna, Pedro Felipe, Doig
Centrocampisti: Lipani, Iannoni, Frangella
Attaccanti: Moro, Nzola, Laurientè
GLI ALTRI INDISPONIBILI DEL SASSUOLO
Boloca - Problema fisico - Da valutare
Candé - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - Stagione finita
Fadera - Frattura dello zigomo - Rientro inizio maggio
Pieragnolo - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientro aprile
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PERTOSSE, TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE
La pertosse è un'infezione respiratoria acuta che colpisce soprattutto i bambini sotto i 5 anni, ma che può infettare anche gli adulti. Altamente contagiosa, è causata dal batterio Bordetella pertussis e viene spesso definita come 'tosse dei 100 giorni', in virtù degli attacchi prolungati.
La trasmissione della pertosse avviene solo fra esseri umani, la guarigione tramite trattamento antibiotico avviene in circa quindicina di giorni.
Il contagio avviene per via aerea, di base attraverso goccioline di saliva diffuse nell’aria quando il malato di pertosse tossisce.
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