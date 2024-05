Il presidente della Dea incita il suo pubblico presente a Dublino, poi si commuove di fronte ai tifosi.

L'Atalanta, così come la conosciamo, parte da lontano, ormai: ne sa qualcosa Antonio Percassi, presidente a più riprese, ma stabilmente dal 2010. Una vita fa.

Non poteva mancare, in effetti, a Dublino, per la partita più importante della storia della Dea, la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Sceso in campo prima del match, Percassi ha deciso di godersi i suoi tifosi: prima incitandoli, poi emozionandosi.