Per Zirkzee un goal e sostituzione all’intervallo: da Amorim un possibile assist alla Roma?

Un risultato deludente per chiudere un 2025 totalmente da dimenticare.
Il Manchester United non va oltre l’1-1 interno contro il Wolverhampton nel diciannovesimo turno di campionato, dando così agli avversari la possibilità di interrompere una striscia di ben undici sconfitte consecutive e di portarsi a quota 3 in classifica (a -15 dalla zona salvezza).
Protagonista della sfida che si è giocata martedì sera all’Old Trafford è stato Joshua Zirkzee, ovvero un attaccante dato da tempo nel mirino della Roma.
L’ex Bologna ha siglato la rete del momentaneo 1-0 al 27’, ma la sua non è stata comunque una serata totalmente da ricordare.