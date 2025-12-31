Pubblicità
Pubblicità
FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP
Leonardo Gualano

Per Zirkzee un goal e sostituzione all’intervallo: da Amorim un possibile assist alla Roma?

Joshua Zirkzee ha chiuso il suo 2025 segnando un goal contro il Wolverhampton: intanto la trattativa tra Roma e Manchester United va avanti.

Pubblicità

Un risultato deludente per chiudere un 2025 totalmente da dimenticare.

Il Manchester United non va oltre l’1-1 interno contro il Wolverhampton nel diciannovesimo turno di campionato, dando così agli avversari la possibilità di interrompere una striscia di ben undici sconfitte consecutive e di portarsi a quota 3 in classifica (a -15 dalla zona salvezza). 

Protagonista della sfida che si è giocata martedì sera all’Old Trafford è stato Joshua Zirkzee, ovvero un attaccante dato da tempo nel mirino della Roma.

L’ex Bologna ha siglato la rete del momentaneo 1-0 al 27’, ma la sua non è stata comunque una serata totalmente da ricordare.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-WOLVESAFP

    IL GOAL DI ZIRKZEE

    Joshua Zirkzee ha aperto le marcature al 27’ quando, ottenuta palla al limite dell’era di rigore, ha dribblato un difensore avversario ed ha lasciato partire un tiro di sinistro con il quale non ha lasciato scampo a Sa.

    In realtà a favorire la sua rete è stata anche una deviazione decisiva di Krejci che ha completamente spiazzato il suo portiere, ma comunque l’ex Bologna si è meritato un posto tra i migliori in campo.

    Questo nonostante in occasione del pari dei Wolves abbia colpito, sugli sviluppi di un corner, male il pallone di testa favorendo proprio Krejci che, lasciato colpevolmente troppo solo, non ha avuto difficoltà nel superare Lammens.

    • Pubblicità

  • LA SOSTITUZIONE ALL’INTERVALLO

    Nonostante abbia segnato il goal dell’1-0 e creato anche un altro paio di buone occasioni, Zirkzee è rimasto in campo per appena 45’.

    Ruben Amorim infatti, ha deciso di sostituirlo all’intervallo, preferendo buttare nella mischia il giovanissimo Jack Fletcher.

    Una scelta non proprio azzeccatissima, visto che il Manchester United nella ripresa non è poi riuscito a portarsi nuovamente avanti e a far sua una vittoria sulla carta praticamente scontata.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA ROMA SU ZIRKZEE

    Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il goal siglato da Zirkzee contro il Wolverhampton, non dovrebbe avere ripercussioni in sede di calciomercato.

    L’attaccante è finito da tempo nel mirino della Roma ed ha fatto già sapere ai suoi dirigenti di essere intenzionato a tornare in Italia.

    Il club giallorosso non si è ancora fatto avanti con un’offerta ufficiale, ma ha comunicato allo United di essere pronta a chiudere l’operazione sulla base di un prestito oneroso accompagnato da un diritto di riscatto tutt’altro che impossibile da far scattare.

    Il vero scoglio potrebbe essere legato alla valutazione del cartellino che per i Red Devils (che due estati fa hanno versato nelle casse del Bologna circa 42,5 milioni, ai quali aggiungere altri 10 di commissioni) si aggira sui 38 ed i 40 milioni. 

    Nel caso in cui per la Roma tale soglia diventasse irraggiungibile, si potrebbe provare a chiudere l’operazione passando per l’Everton (altro club di proprietà dei Friedkin) che potrebbe acquistare il cartellino per poi girare il giocatore in prestito ai capitolini.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Fulham v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    MATETA NEL MIRINO DELLO UNITED

    A rendere più in discesa la strada che potrebbe portare Zirkzee alla Roma, potrebbe essere Jean-Philippe Mateta. 

    Il Manchester United lo ha messo nel suo mirino per rafforzare l’attacco e per arrivare al suo cartellino servirà versare nelle casse del Crystal Palace non meno di 40 milioni di euro.

    Nel caso in cui dovesse arrivare una fumata bianca, Zirkzee potrebbe sbarcare a Roma ben prima di metà gennaio, ovvero quando è previsto il ritorno a Manchester di Diallo e Mbeumo che sono attualmente impegnati in Coppa d’Africa.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Roma crest
Roma
ROM
Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0