Per Zirkzee un goal e sostituzione all’intervallo: da Amorim un possibile assist alla Roma?

Joshua Zirkzee ha aperto le marcature al 27’ quando, ottenuta palla al limite dell’era di rigore, ha dribblato un difensore avversario ed ha lasciato partire un tiro di sinistro con il quale non ha lasciato scampo a Sa.

In realtà a favorire la sua rete è stata anche una deviazione decisiva di Krejci che ha completamente spiazzato il suo portiere, ma comunque l’ex Bologna si è meritato un posto tra i migliori in campo.

Questo nonostante in occasione del pari dei Wolves abbia colpito, sugli sviluppi di un corner, male il pallone di testa favorendo proprio Krejci che, lasciato colpevolmente troppo solo, non ha avuto difficoltà nel superare Lammens.