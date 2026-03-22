Per Gasperini è il momento più difficile: c'è una Roma da ritrovare

A dare parzialmente una giustificazione a Gasperini sono le operazioni di mercato. L'allenatore ha chiesto determinati profili, la dirigenza capitanata da Ricky Massara non è riuscita sempre ad accontentarlo.

Da prima dell'inizio della stagione Gasperini chiedeva un esterno sinistro di piede destro. In tutta risposta ha ricevuto Bryan Zaragoza, un profilo che ad oggi non sembra poter essere in grado di cimentarsi con la Serie A.

Le tensioni tra il tecnico e la direzione sportiva sono evidenti e non sta riuscendo a far da paciere nemmeno Claudio Ranieri, colui che ha fortemente voluto Gasperini a Trigoria ma che ora inizia ad avere qualche dubbio sul fatto che la scelta sia stata quella corretta.

Alcune spigolosità del carattere del tecnico piemontese non erano pienamente note e una volta manifestatesi, hanno fatto sorgere più di qualche dubbio nel consulente sportivo della famiglia Friedkin.