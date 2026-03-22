Per Gasperini è il momento più difficile: c'è una Roma da ritrovare

Doveva essere la primavera di felicità quella della Roma di Gianpiero Gasperini. E invece il mese di marzo si è rivelato un vero e proprio incubo per i giallorossi.
Dal goal in extremis di Gatti del 1 marzo, che è valso il 3-3 finale contro la Juventus capace di rimontare un doppio svantaggio, la squadra dell'ex tecnico dell'Atalanta ha intrapreso una spirale discendente alquanto preoccupante.
Basti pensare che la Roma non vince dalla sfida contro la Cremonese del 22 febbraio e nel mentre ha collezionato due brutte figure tra Genoa e Como ed è anche stata estromessa dall'Europa League per mano del Bologna.