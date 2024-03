Pellegrini e De Rossi: la Roma vola con i suoi capitani

Il numero 7 è rinato da quando De Rossi a sostituito Mourinho. Anche a Monza trova il goal e trascina la Roma a un punto dal quarto posto.

Uno in campo, uno in panchina a guidarlo. Lorenzo Pellegrini e Daniele De Rossi sono i due capitani che stanno siglando la rinascita della Roma

I giallorossi si ritrovano due mesi dopo l'esonero di Mourinho con molte più certezze di quelle che ci si potessero aspettare.

Sette vittorie su otto partite in campionato, per un totale di 18 punti e una risalita significativa nelle quote per un piazzamento al quarto posto.

A questo, va aggiunto il passaggio del turno in Europa League e la concreta possibilità di avanzamento nella competizione, dato il momento non particolarmente esaltante del Brighton.