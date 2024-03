Pazzesco Bayer Leverkusen: rimonta l'Hoffenheim dall'88' al 91', evitata la prima sconfitta

La squadra di Xabi Alonso rischia grossissimo in casa, ma nel finale compie un altro miracolo come contro il Qarabag: 2-1 e festa grande.

Esiste una squadra come il Bayer Leverkusen in Europa, in questo momento? No, non esiste. Perché si tratta dell'unica formazione ancora imbattuta in una fase ormai finale della stagione, intanto. Ma anche per il modo in cui la truppa di Xabi Alonso sta riuscendo a evitare costantemente di essere battuta.

Prendete la partita di oggi pomeriggio contro l'Hoffenheim, valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga. Una gara complicata, complicatissima. Apparentemente stregata, anzi. Schick e compagni sono andati a tanto così dalla prima sconfitta stagionale in tutte le competizioni, dunque contando tutte le competizioni.

Poi, nel finale, ecco la clamorosa rimonta. Dal fantasma della sconfitta a una vittoria inattesa. Proprio com'era accaduto poche settimane fa contro il Qarabag, in Europa League.