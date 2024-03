Champions League 2024-25, le squadre qualificate: chi partecipa e fasce al sorteggio

Trentasei squadre giocano la nuova Champions Legue 24/25: ad agosto il sorteggio per definire tutte le partite del torneo rivoluzionato.

Trentasei squadre e non trentadue. Come noto la Champions League 2024/2025 vedrà un'aggiunta di quattro team rispetto agli ultimi decenni.

La decisione dell'UEFA è arrivata in virtù del cambiamento del format, con l'addio agli otto gironi per un singolo campionato.

Ogni squadra affronta nello specifico altre otto compagini, due per ogni fascia; che viene determinata in base al ranking UEFA delle squadre. Tra marzo e maggio 2024 arriva il grosso delle qualificate, con quelle finali provenienti come di consueto dai playoff estivi.