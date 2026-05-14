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Pavoletti Cagliari Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Pavoletti lascia il Cagliari, si chiude l'era sarda: "Tutto deve finire". Futuro incerto

Calciomercato
L. Pavoletti
Cagliari

L'attaccante livornese saluta Cagliari la Sardegna dopo nove stagioni in cui è stato amatissimo. Nel 2023 segnò uno dei goal più importanti nella storia recente rossoblù.

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Leonardo Pavoletti non giocherà nel Cagliari 2026/2027. Dopo una lunga ed entusiamante storia d'amore con i rossoblù, dopo la scadenza contrattuale del prossimo 30 giugno l'attaccante rossoblù lascerà la Sardegna per proseguire altrove la sua carriera.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato ciò che ci si aspettava da tempo, ovvero la conclusione del rapporto lavorativo con Pavoletti al termine dell'attuale annata, oramai prossima alla chiusura.

Pavoletti è senza dubbio uno dei giocatori rossoblù più amati del ventunesimo secolo, per l'attaccamento alla maglia, le parole mai banali e soprattutto le reti in extratime, una su tutte: quella che ha permesso al Cagliari di Ranieri di ottenere la promozione in Serie A nell'infuocatissima finale playoff contro il Bari del giugno 2023.

  • IL SALUTO DEL CAGLIARI

    "Che fosse qualcosa di speciale lo si poteva intuire da subito, sin da quell’arrivo a Cagliari in una calda serata di fine estate" recita il comunicato della società sarda.

    "Ad attenderlo in aeroporto una folla in visibilio, un’accoglienza abbastanza inusuale a queste latitudini, riservata soltanto a quei calciatori capaci davvero di lasciare il segno.

    In valigia un carico di sogni e gol realizzati in giro per l’Italia. Le porte scorrevoli degli arrivi si spalancano, gli occhi brillano di emozione: è un’ondata di entusiasmo travolgente, è il primo abbraccio del popolo rossoblù. Ce ne saranno molti altri. Quel ragazzone toscano dal sorriso contagioso non poteva certo immaginare che la Sardegna sarebbe diventata la sua Isola felice, quel posto dove mettere su famiglia, far nascere e crescere i propri figli, diventare uomo.

    La storia è di quelle da film: un inestricabile intreccio di gioie, anche esaltanti, e poi – d’improvviso – di momenti difficili in cui il mondo sembra crollarti addosso. Un minuto prima tocchi il cielo con un dito, poi la botta. Una prova continua a cui la vita ti mette davanti, ma tu ti rialzi e riparti sempre. Il mantello da supereroe “Pavoloso” indossato in campo, fuori – per tutti – semplicemente Leonardo.

    A Cagliari è stato protagonista con 231 gare e 52 reti: ha vestito l’Azzurro, è entrato nella classifica dei migliori marcatori rossoblù di tutti i tempi. Autentico centravanti, specie rara, ha segnato in tutti i modi: soprattutto di testa, la specialità della ditta, in acrobazia. “Se la metti, segna Pavoletti”, il coro iconico lanciato da compagni e tifosi.

    I suoi sono stati gol molto spesso pesanti, non banali, capaci di mettere il sigillo a vittorie in extremis, rimonte pazzesche. Prodezze che sono state cruciali nella conquista di salvezze, di una promozione dal sapore epico. Autore di molte pagine del libro rossoblù, “quel” minuto 94 della finale di Bari lo consegna alla storia.

    Avresti di certo voluto chiudere questo viaggio in campo, ma anche qui il destino, coerente e beffardo, ci ha messo il suo zampino. Da capitano sarai comunque lì, come sempre, al fianco della squadra, per sostenerla e trasmetterle tutta la tua forza. L’abbraccio del popolo rossoblù, i saluti. Una certezza: alcuni amori non son proprio fatti per dirsi addio, Cagliari è e sarà sempre casa tua. Grazie infinite, Pavo!".

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  • LA CARRIERA IN SARDEGNA

    Classe 1988, Pavoloso è arrivato a Cagliari nel 2017, dopo la grande occasione con il Napoli. Nel corso di un decennio, o meglio nove stagioni, Pavoletti ha siglato 53 reti in 231 partite, riuscendo a chiudre l'annata 2018/2019 con ben sedici goal in Serie A.

    L'ottima annata di alcuni fa permise a Pavoletti di essere convocato nell'Italia, tanto da giocare la sua unica gara in maglia azzurra contro il Liechtenstein (6-0, marzo 2019).

    Negli ultimi anni Pavoletti è diventato l'arma in più dalla panchina, diventando uno spauracchio per le avversarie del Cagliari, vuoi per la capacità di segnare in extratime spesso e volentieri, vuoi per la quantità di reti di testa che nel corso del tempo lo hanno reso uno dei migliori in tale fondamentale.

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  • IL FUTURO DI PAVOLETTI

    Dove giocherà Pavoletti? Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile ritorno nella sua città natale, Livorno, ma non è da escludere un trasferimento in Serie A o in Serie B.

    "Mi godrò l'estate con la famiglia, inizierò a capire quanto di buono ho fatto e anche gli errori, mi prendo una piccola pausa per valutare il mio nuovo percorso. Chi vivrà, vedrà" ha raccontato al podcast rossoblù PodCasteddu.

    "Ci siamo... Dopo tante battaglie siamo giunti al termine, tutto deve anche finire e siamo arrivati al momento così come me lo ero immaginato. Ho amato e amo ancora tantissimo questa gente, sono stato amato, è una fine calcistica, ma non di vita. Sono qui per dire che il calcio giocato con il Cagliari terminerà, poi ripartirò".

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