Marc-Guehi(C)GettyImages
Leonardo Gualano

Paura per Guehi: vola a Manchester per firmare col City, l’atterraggio del suo aereo è da brividi

Contrattempo per Guehi al suo arrivo a Manchester: il suo aereo ha dovuto riprendere quota quando era vicino all’atterraggio.

Il Manchester City si è già guadagnato un posto tra i grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato.

I Citizens si sono infatti assicurati uno dei più forti difensori della Premier League, ovvero Marc Guehi, ma l’avventura dell’ormai ex Crystal Palace a Manchester non è iniziata propriamente nel migliore dei modi.

Il giocatore, infatti, nella mattinata di domenica è volato proprio a Manchester per apporre la firma sul contratto, ma il volo, e l’atterraggio in particolare, è risultato particolarmente difficoltoso.

  • Marc GuehiGetty Images

    UN ATTERRAGGIO DA BRIVIDI

    Secondo quanto riportato da The Sun, il jet privato sul quale volava Guehi ha dovuto annullare il primo tentativo di atterraggio, che era previsto poco prima delle 9.00 di questa mattina.

    L’aereo ha dovuto riprendere quota e sorvolare la città di Manchester per diversi minuti prima di poter fare un secondo tentativo in sicurezza.

  • UN ALTRO AEREO SULLA PISTA

    Come spiegato da The Sun, il jet privato sul quale volava Guehi ha dovuto annullare l’atterraggio poiché sulla sua stessa pista si è spostato inaspettatamente un aereo di dimensioni più grandi.

    Il jet ha dunque dovuto rialzarsi quando era ormai vicino al suolo e i piloti hanno dovuto compiere una vera e propria manovra d’emergenza.

    L’aereo è poi regolarmente atterrato con qualche minuto di ritardo e il difensore ha potuto così raggiungere la sede del City per finalizzare il trasferimento.

  • UN COLPO DA CIRCA 20 MILIONI DI EURO

    Il Manchester City ha chiuso l’operazione con il Crystal Palace sulla base di un trasferimento a titolo definitivo.

    Un vero e proprio colpo per i Citizens, che si sono assicurati uno dei difensori più forti ed ambiti della Premier League a fronte di un esborso da circa 23 milioni di euro.

    Ad abbassare in maniera sostanziosa il valore del cartellino di Guehi, il fatto che il difensore era legato al Palace da un contratto che sarebbe scaduto a giugno.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    UN RINFORZO IMPORTANTE PER GUARDIOLA

    Il Manchester City ha deciso di andare con decisione su Guehi per far fronte alla grande emergenza che si è venuta a creare in difesa.

    Guardiola, infatti, al momento non può contare sugli infortunati Stones, Ruben Dias e Gvardiol.

    Lo stesso Guehi, la scorsa estate, era stato a un passo dal trasferimento al Liverpool, ma poi l’operazione è naufragata quando si attendevano solo gli annunci ufficiali.

