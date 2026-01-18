Paura per Guehi: vola a Manchester per firmare col City, l’atterraggio del suo aereo è da brividi

Il Manchester City si è già guadagnato un posto tra i grandi protagonisti della sessione invernale di calciomercato.
I Citizens si sono infatti assicurati uno dei più forti difensori della Premier League, ovvero Marc Guehi, ma l’avventura dell’ormai ex Crystal Palace a Manchester non è iniziata propriamente nel migliore dei modi.
Il giocatore, infatti, nella mattinata di domenica è volato proprio a Manchester per apporre la firma sul contratto, ma il volo, e l’atterraggio in particolare, è risultato particolarmente difficoltoso.