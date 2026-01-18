Paura per Guehi: vola a Manchester per firmare col City, l’atterraggio del suo aereo è da brividi

Come spiegato da The Sun, il jet privato sul quale volava Guehi ha dovuto annullare l’atterraggio poiché sulla sua stessa pista si è spostato inaspettatamente un aereo di dimensioni più grandi.

Il jet ha dunque dovuto rialzarsi quando era ormai vicino al suolo e i piloti hanno dovuto compiere una vera e propria manovra d’emergenza.

L’aereo è poi regolarmente atterrato con qualche minuto di ritardo e il difensore ha potuto così raggiungere la sede del City per finalizzare il trasferimento.