Solo in Italia non si gioca per Pasqua: grande calcio in giro per l'Europa, Manchester City-Arsenal e Marsiglia-PSG.

Domenica di Pasqua? Se in Italia il calcio si ferma, in giro per l'Europa sono di scena grandi match. Oggi 31 marzo 2024 tutti gli occhi puntati su Manchester per lo scontro tra City e Arsenal, ma anche su Marsiglia per il classico del calcio francese tra i padroni di casa e il PSG. Non è tutto. Anche in Germania, Olanda e Spagna il giorno di Pasqua fa rima con calcio. Eventi anche fuori dall'Europa, in particolare nella MLS statunitense. L'articolo prosegue qui sotto