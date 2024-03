Perchè la Serie A non gioca a Pasqua? Italia unica nazione senza calcio in Europa

Inghilterra, Francia, Spagna, Germania, Belgio, Grecia, Olanda in campo il 31 marzo, a Pasqua: in Italia è un tabù da decenni.

Da Marsiglia a Manchester. Da Stoccarda a Madrid, da Rotterdam a Ostrava. In Belgio, in Norvegia, in Grecia. Il 31 marzo 2024 è pregno di grande calcio in giro per l'Europa.

Una Pasqua che vede big match assoluti come Manchester City-Arsenal e Marsiglia-PSG, ma anche incontri fondamentali per la qualificazione in Champions o la zona retrocessione. Insomma, Pasqua fa rima con calcio, quasi ovunque. Quasi che corrisponde all'Italia.

Niente Serie, Serie B, Serie C o campionati dilettantistici. In Italia il 31 marzo non si gioca: per Pasqua il calcio chiude, portando addirittura alla divisione del 30esimo turno di massima serie tra sabato 30 e lunedì 1 aprile.