Vola dall'Argentina all'Europa solo per tagliare i capelli ai calciatori: "Faccio carriera con loro"

"Vogliono portare con sé un pezzo d'Argentina" racconta Diego Del Casale. "Ed è questo che offro".

Nei profili Instagram ufficiale è possibile vedere i giocatori dell'Atletico Madrid e del River Plate, quelli del Chelsea. Ma anche Radamel Falcao, cantanti e personalità argentine e sudamericane che hanno scelto Il Figaro per il proprio taglio.

"Hanno già uno stile, io mi limito ad aiutarli a evolversi, a migliorarlo un po', a migliorarlo un po', magari aggiungendo qualcosa di nuovo. Nel calcio, tutto può diventare un rituale. Se vincono con un certo taglio di capelli, vogliono mantenerlo. Se li fa sentire a proprio agio e sicuri di sé, è questo che conta."