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Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty
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Vola dall'Argentina all'Europa solo per tagliare i capelli ai calciatori: "Faccio carriera con loro"

Diego 'Il Figaro' Del Casale ha un negozio a Buenos Aires, aperto dal nonno, emigrato dall'Italia: "Se i calciatori vincono con un certo taglio di capelli, vogliono mantenerlo".

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La pagina Instagram della 'Peluqueria Il Figaro' conta mezzo milione di followers, quella personale di Diego Del Casale, altri 300.000. Origini italiane come buona parte della popolazione argentina, è il parrucchiere con la valigia in mano, sempre pronto a rispondere alle chiamate dei connazionali in giro per l'Europa. Da Buenos Aires al Vecchio Continente solo per tagliare i capelli, insomma.

"Quando un giocatore si trasferisce in un altro club, anche tu fai carriera" spiega Diego Del Casale, meglio noto come Diego Il Figaro. "Continuano a chiamarti".

Parliamo del resto di un parrucchiere che lascia il suo negozio di Chacarita, Buenos Aires (aperto dal nonno, emigrato italiano) per prendere il primo volo e tagliare i capelli a Enzo Fernandez a Londra o a Julian Alvarez a Madrid.

  • julian-alvarez(C)Getty Images

    DALL'ARGENTINA ALL'EUROPA

    "Possono andare in qualsiasi salone di Londra o Madrid, ma vogliono qualcuno che li conosca. Qualcuno che sia stato al loro fianco fin dall'inizio".

    Diego Il Figaro è ad esempio il fedelissimo di Enzo Fernandez del Chelsea, sin dai tempi in cui il parrucchiere tagliava i capelli ai giocatori del River Plate.

    Ad aprire a Diego le porte dei biancorossi fu Driussi, che aveva sentito di come la Peluqueria avesse cominciato a diventare famosa per i tagli di capelli dei calciatori.

    Tutto cominciò circa 15 anni fa, quando il Club Atletico Tigre chiamò il negozio chiedendo se potesse tagliare i capelli ai giocatori durante un ritiro pre-partita. Diversi anni fa, dunque, la Peluqueria lavorò tutto il giorno per i clienti e in notturna per i calciatori. Ora Diego Il Figaro viaggia verso l'Argentina e l'Europa per rispondere alla chiamata di diversi giocatori.

    Il passaparola ha portato tra le forbici del Figaro i vari Driussi, Julian Alvarez e Mastantuono. Ed è per questo che i giocatori del Madrid, consci di come Diego li conosca, decidono ancora di oggi di portarlo in città solamente per un taglio di capelli.



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  • "OFFRO QUESTO"

    "Vogliono portare con sé un pezzo d'Argentina" racconta Diego Del Casale. "Ed è questo che offro".

    Nei profili Instagram ufficiale è possibile vedere i giocatori dell'Atletico Madrid e del River Plate, quelli del Chelsea. Ma anche Radamel Falcao, cantanti e personalità argentine e sudamericane che hanno scelto Il Figaro per il proprio taglio.

    "Hanno già uno stile, io mi limito ad aiutarli a evolversi, a migliorarlo un po', a migliorarlo un po', magari aggiungendo qualcosa di nuovo. Nel calcio, tutto può diventare un rituale. Se vincono con un certo taglio di capelli, vogliono mantenerlo. Se li fa sentire a proprio agio e sicuri di sé, è questo che conta."

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