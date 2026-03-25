Vola dall'Argentina all'Europa solo per tagliare i capelli ai calciatori: "Faccio carriera con loro"

La pagina Instagram della 'Peluqueria Il Figaro' conta mezzo milione di followers, quella personale di Diego Del Casale, altri 300.000. Origini italiane come buona parte della popolazione argentina, è il parrucchiere con la valigia in mano, sempre pronto a rispondere alle chiamate dei connazionali in giro per l'Europa. Da Buenos Aires al Vecchio Continente solo per tagliare i capelli, insomma.
"Quando un giocatore si trasferisce in un altro club, anche tu fai carriera" spiega Diego Del Casale, meglio noto come Diego Il Figaro. "Continuano a chiamarti".
Parliamo del resto di un parrucchiere che lascia il suo negozio di Chacarita, Buenos Aires (aperto dal nonno, emigrato italiano) per prendere il primo volo e tagliare i capelli a Enzo Fernandez a Londra o a Julian Alvarez a Madrid.