Parma-Sassuolo probabili formazioni: è tempo delle ultime scelte, Elphege non ci sarà

Cala il sipario sulla Serie A e dunque anche su Parma e Sassuolo, versione 2025/2026. Entrambe salve, le due squadre proveranno a salutare i propri tifosi con una vittoria prima di lavorare alla nuova annata al via ad agosto.

Il Parma concluderà il torneo nella parte destra della graduatoria dopo aver ottenuto la salvezza senza troppi problemi, mentre il Sassuolo spera di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica. Il match in terra emiliana si gioca quattro mesi dopo l'andata, in cui le squadre hanno concluso il match con il risultato di 1-1.

Grosso, tecnico del Sassuolo, ha l'intera rosa con cui scegliere la formazione titolare, al contrario di un Parma che deve rinunciare a diversi giocatori: gli ultimi in ordine di tempo sono Rinaldi ed Elphege, out come Bernabé, Cremaschi, Frigan e Ondrejka.