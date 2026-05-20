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Walukiewicz Sassuolo ParmaGetty Images
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Parma-Sassuolo probabili formazioni: è tempo delle ultime scelte, Elphege non ci sarà

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Sassuolo
Parma Calcio 1913
Sassuolo

Ultima giornata di campionato al Tardini, il Parma ospita il Sassuolo per i restanti 90 minuti di campionato: entrambe hanno già conquistato la salvezza.

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Cala il sipario sulla Serie A e dunque anche su Parma e Sassuolo, versione 2025/2026. Entrambe salve, le due squadre proveranno a salutare i propri tifosi con una vittoria prima di lavorare alla nuova annata al via ad agosto.

Il Parma concluderà il torneo nella parte destra della graduatoria dopo aver ottenuto la salvezza senza troppi problemi, mentre il Sassuolo spera di chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica. Il match in terra emiliana si gioca quattro mesi dopo l'andata, in cui le squadre hanno concluso il match con il risultato di 1-1.

Grosso, tecnico del Sassuolo, ha l'intera rosa con cui scegliere la formazione titolare, al contrario di un Parma che deve rinunciare a diversi giocatori: gli ultimi in ordine di tempo sono Rinaldi ed Elphege, out come Bernabé, Cremaschi, Frigan e Ondrejka.

  • PROBABILE FORMAZIONE PARMA

    PARMA (5-3-2): Suzuki; Delprato, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Odronez, Nicolussi Caviglia, Keita; Pellegrino, Strefezza

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  • PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Romagna, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Muric, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurientè

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  • DOVE VEDERE PARMA-SASSUOLO

    DAZN trasmette le partita tra Parma e Sassuolo come tutta la Serie A 2025/2026. Non essendo una delle tre co-esclusive con Sky e NOW, per seguire il match del Tardini sul satellite bisogna essere in possesso dell'abbonamento Zona DAZN, così da assistere all'evento sul canale numero 214 del satellite, nello specifio DAZN 1.

    La sfida che chiude la Serie A delle due squadre non è disponibile live gratis e in chiaro.

  • SASSUOLO-PARMA 1-1, VOTI E TABELLINO DELL'ANDATA

    Marcatori: 12' Thorstvedt (S), 24' Pellegrini (P)

    SASSUOLO (4-3-3): Muric 6,5; Walukiewicz 6,5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6,5 (85' Candé sv); Lipani 5,5 (59' Koné 6), Matic 6, Thorstvedt 7; Fadera 5,5 (74’ Cheddira 6), Pinamonti 5,5 (85' Moro sv), Laurienté 6 (85' Pierini sv). All. Grosso

    PARMA (3-5-2): Corvi 5,5; Delprato 6 (78′ Britschgi 6), Circati 6,5, Valenti 6; Oristanio 5,5 (70' Almqvist 6), Keita 7, Bernabé 6, Sorensen 6, Valeri 6; Ondrejka 6 (69' st Estevez 6), Pellegrino 7. All. Cuesta

    Arbitro: Feliciani

    Ammoniti: Matic (S), Circati (P), Walukiewicz (S)

    Espulsi: -

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