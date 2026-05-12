Parma-Roma, il rigore della vittoria confermato a Open VAR: "Era evidente, il difensore abbraccia l'avversario"

Ciò che veramente ha causato polemiche infuocate è stato però il rigore assegnato alla Roma nei minuti extratime, segnato da Malen per il 3-2 definitivo della squadra giallorossa.

In questo caso il contatto avviene tra Britschgi e Rensch, con Chiffi che inizialmente assegna fallo in attacco. In sala VAR però, entrambi i presenti, ovvero Mazzoleni e Paganessi, non hanno dubbi: "Rigore, ci sono tutti gli elementi di punibilità" l'audio ascoltato a Open VAR.

A quel punto dalla sala VAR viene consigliato a Chiffi di andare al monitor per assegnare l'eventuale penalty.

"Trattenuta reciproca, ma alla fine il difensore fa cadere l'attaccante". Chiffi fa sapere così la doppia ammonizione per Britschgi, il rosso e il rigore.

A Open VAR le parole di Tommasi:

"Il difensore lo abbraccia, il rigore è evidente. Chiffi non aveva pieno fuoco sull'azione, è ottimo la lavorazione della Sala VAR".



