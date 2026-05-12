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Moviola Parma RomaGetty Images
Francesco Schirru

Parma-Roma, il rigore della vittoria confermato a Open VAR: "Era evidente, il difensore abbraccia l'avversario"

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Roma
Parma Calcio 1913
Roma

Il responso sui due casi da moviola del match tra Roma e Parma: giusto non assegnare il primo penalty, altrettanto corretto la decisione di fischiare il rigore per i giallorossi nel finale.

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Tra le partite investite maggiormente dalle polemiche nell'ultimo turno di Serie A c'è sicuramente Parma-Roma, vinta dai giallorossi nei minuti di recupero dopo un rigore segnato da Malen.

A far luce sulle decisioni arbitrali di Chiffi e della sala VAR ci ha pensato come di consueto la trasmissione di Dazn, Open VAR, che ogni settimana cerca di spiegare i perchè dei provvedimenti, dando la possibilità di ascoltare l'audio tra arbitro e sala VAR, per poi fare il punto in studio con il capo dei designatori, Dino Tommasi, che nelle ultime settimane ha sostituito Gianluca Rocchi.

  • NIENTE RIGORE SU MANCINI

    Il primo grande dubbio di Parma-Roma era stato un contatto in area gialloblù tra Valenti e Mancini, con il giallorosso a chiedere a gran voce un rigore.

    Il penalty non è stato assegnato dopo il controllo in sala VAR, dopo che lo stesso Chiffi aveva giudicato non da rigore l'intervento del difensore:

    "Giusta decisione e molto buono il check, l'intervento del difensore è palese, ottima lettura di campo di Chiffi. Intervento rischioso ma regolare".

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  • IL RIGORE DEL FINALE

    Ciò che veramente ha causato polemiche infuocate è stato però il rigore assegnato alla Roma nei minuti extratime, segnato da Malen per il 3-2 definitivo della squadra giallorossa.

    In questo caso il contatto avviene tra Britschgi e Rensch, con Chiffi che inizialmente assegna fallo in attacco. In sala VAR però, entrambi i presenti, ovvero Mazzoleni e Paganessi, non hanno dubbi: "Rigore, ci sono tutti gli elementi di punibilità" l'audio ascoltato a Open VAR.

    A quel punto dalla sala VAR viene consigliato a Chiffi di andare al monitor per assegnare l'eventuale penalty.

    "Trattenuta reciproca, ma alla fine il difensore fa cadere l'attaccante". Chiffi fa sapere così la doppia ammonizione per Britschgi, il rosso e il rigore.

    A Open VAR le parole di Tommasi:

    "Il difensore lo abbraccia, il rigore è evidente. Chiffi non aveva pieno fuoco sull'azione, è ottimo la lavorazione della Sala VAR".


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  • LE ALTRE PARTITE

    Open VAR ha analizzato anche altri due episodi importanti del weekend, ovvero il rigore assegnato al Milan per fallo su Nkunku nel finale della gara persa contro l'Atalanta e il rosso rifilato a Romagnoli nel match tra Lazio e Inter: in entrambi i casi le decisioni sono state corrette e confermate dal designatore arbitrale Tommasi durante la trasmissione di Dazn.

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