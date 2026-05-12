Parma-Roma, il rigore della vittoria confermato a Open VAR: "Era evidente, il difensore abbraccia l'avversario"

Tra le partite investite maggiormente dalle polemiche nell'ultimo turno di Serie A c'è sicuramente Parma-Roma, vinta dai giallorossi nei minuti di recupero dopo un rigore segnato da Malen.
A far luce sulle decisioni arbitrali di Chiffi e della sala VAR ci ha pensato come di consueto la trasmissione di Dazn, Open VAR, che ogni settimana cerca di spiegare i perchè dei provvedimenti, dando la possibilità di ascoltare l'audio tra arbitro e sala VAR, per poi fare il punto in studio con il capo dei designatori, Dino Tommasi, che nelle ultime settimane ha sostituito Gianluca Rocchi.