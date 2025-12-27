Parma-Fiorentina 1-0, pagelle e tabellino: Sorensen regala tre punti d’oro ai ducali, per i viola è di nuovo notte fonda

La vittoria contro l’Udinese è servita per riaccendere la speranza e vivere un Natale un po’ più sereno, ma ci ha pensato il Parma a riportare subito sulla terra la Fiorentina.

La compagine ducale si impone al Tardini in un importantissimo scontro diretto e ottiene quei punti che le consentono di spingersi verso zone di classifica più tranquille.

Una sfida, quella che ha aperto il diciassettesimo turno di Serie A, che non verrà certamente ricordata come una delle più belle dell’anno che si avvia alla sua conclusione. A causa, forse, anche del peso della posta in palio, la gara fatica a sbloccarsi, così come le due squadre che, per lunghi tratti del primo tempo, appaiono quasi imballate.

A farsi preferire è tuttavia il Parma, che impone il proprio ritmo ed alza il baricentro al punto di spostare la contesa quasi esclusivamente nella metà campo viola. I padroni di casa creano qualcosina in più, ma lo fanno dando solo a tratti la sensazione di poter essere realmente pericolosi. La Fiorentina, dal canto suo, inizia a premere con un po’ più di decisione solo negli ultimi dieci minuti della frazione, senza tuttavia mai portare brividi concreti dalle parti di Corvi.

Ad inizio ripresa, al 48’, la svolta: Britschgi lascia partire un cross dalla destra verso il cuore dell’area di rigore avversaria, Pellegrino colpisce il pallone in maniera non perfetta, ma il suo tocco si trasforma in un assist vincente per Sorensen che, completamente dimenticato dalla retroguardia gigliata, dalla corta distanza non lascia scampo di testa a De Gea.

Sotto di un goal, la Fiorentina trova almeno la forza di reagire, ma si deve arrendere o ad un Corvi in grande giornata (splendido il suo riflesso al 63’ su Comuzzo) o alla pessima vena dei suoi attaccanti che, in alcune circostanze, danno l’impressione di essere più confusionari che insidiosi.

Vanoli prova a giocarsi il tutto per tutto inserendo anche Piccoli ed il rientrante Gosens, ma i cambi non danno i frutti sperati.

A vincere è il Parma, che si regala un finale di 2025 all’insegna della serenità; per la Fiorentina è di nuovo notte fonda e, dopo la sfida del Tardini, c’è una certezza: si presenterà al nuovo anno da ultima in classifica e con la rinnovata consapevolezza che, per raggiungere la salvezza, servirà più di un’impresa.