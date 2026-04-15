Parla Desailly: "Bastoni non è nemmeno la metà di Maldini, Leao si crede già tutto"

"Non puoi criticarlo, perché il giorno in cui lo criticherai, farà magie in campo. E tu rimarrai bloccato, senza sapere più cosa dire. In 5 secondi spazzerà via tutta la negatività che gli hai riversato addosso. Sappiamo ormai che non ha la costanza e non è un leader per un'intera stagione come lo erano Messi e Neymar. È un giocatore importante per la squadra, ma non potrà mai essere il protagonista assoluto per tutta la stagione. Può esserlo ogni tanto, è altalenante”.

“Sembra che abbia raggiunto il massimo del suo potenziale. Credo che lui si creda già tutto. Non è mentalmente pronto a studiare come migliorare fisicamente, perché potenzialmente non è in grado di dare di più a livello fisico. Forse potrebbe studiare come modificare la sua alimentazione, l'allenamento o qualsiasi altra cosa per raggiungere quella costanza. È un po' un problema in un sistema di gioco perché non ripiega in difesa. Spinge in avanti, ma quando l'azione è finita, si ferma. Questo significa che non ha la forza nelle gambe per tornare in posizione”.