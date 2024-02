Il figlio d'arte è reduce da un'esperienza in Israele: "Ho visto i missili di Hamas e la contraerea israeliana che li intercettava e esplodevano".

Lorenzo Paramatti, figlio d'arte dell'ex difensore Michele, è reduce da un'esperienza decisamente complicata in Israele, dove fino a poco tempo fa ha vestito la maglia del Maccabi Petah Tiqwa, club con cui aveva iniziato la stagione 2023/24.

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, il classe 1995 ha raccontato gli attimi di grande paura e angoscia vissuti al momento dello scoppio del conflitto tra Israele e Palestina.

"La sera del 6 ottobre ero a casa. Guardavo la partita dei Mondiali di rugby tra Francia e Italia. Sono andato a dormire tranquillo.Il 7 mattina mi sono svegliato con il rumore di una sirena di un allarme e dai mille messaggi di compagni e dirigenti che ci dicevano di stare tranquilli, non preoccuparsi e di stare in casa perché in Israele stava succedendo qualcosa che non era mai successo fino a quel momentoA quel punto mi sono preoccupato. Non capivo".