IN AGGIORNAMENTO
Panathinaikos-Roma, con questo risultato ottavi o playoff? La classifica di Europa League
IL RISULTATO DELLA ROMA
0-0
La Roma è ancora sul pareggio, senza alcuna rete segnata da entrambe le parti, in terra greca. Il Panathinaikos è al pari della Roma già qualificato almeno ai playoff, mentre l'accesso agli ottavi è praticamente impossibile.
LA CLASSIFICA DELLA ROMA
Per giocare gli ottavi di Europa League la Roma deve concludere il girone unico in una delle prime otto posizioni: attualmente si trova al sesto posto considerando il proprio risultato e quello degli altri campi.
ROMA AGLI OTTAVI SE...
La Roma è certa di giocare gli ottavi se batte il Panathinaikos. In caso di pareggio potrebbe arrivare comunque il passaggio alla fase successiva saltando i playoff, ma questo solamente a seconda dei risultati sugli altri campi.
La classifica di Europa League è cortissima e ogni goal di Panathinaikos-Roma e degli altri match può cambiare notevolmente il quadro generale.
ROMA AGLI OTTAVI, CONTRO CHI GIOCA?
Se la Roma si qualifica agli ottavi dovrà aspettare febbraio per conoscere la sua avversaria. Le possibili sfidanti dei giallorossi sarebbero quattro dopo la conclusione del girone unico, ridotte a due al termine del sorteggio.
Con i sorteggi del 30 gennaio, infatti, la Roma conoscerà la partita da cui arriverà la sua avversaria negli eventuali ottavi di finale.
ROMA AI PLAYOFF, CONTRO CHI GIOCA?
Se la Roma dovesse fallire nella qualificazione agli ottavi, venerdì conoscerà la sua avversaria nei playoff di scena a febbraio.
In base alla posizione finale nel girone unico, la Roma avrà la possibilità di giocare solamente contro due avversarie, con percentuale di cinquanta e cinquanta durante i sorteggi del 30 gennaio.