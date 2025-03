Pallone d'Oro, ora il favorito è Raphinha. Crollo inesorabile per Salah

Mai così decisivo, dopo la caduta di Salah il brasiliano del Barcellona è in prima fila: la Champions sarà decisiva per Raphinha.

In un'annata senza Europei o Mondiali, con quello per Club che non sposterà quasi certamente gli equilibri, i campionati top d'Europa e la Champions League assumono un'importanza essenziale in ottica Pallone d'Oro. Il prossimo autunno, un anno dopo la vittoria di Rodri, ci sarà un nuovo vincitore del premio più ambito e desiderato dai calciatori di tutto il mondo, che mai come negli ultimi anni ha comunque raggiunto un grado di scetticismo mai visto prima.

In Champions League sono cadute teste importanti come quelle di Liverpool e Manchester City, che tagliano fuori quasi ceramente Mohamed Salah e Haaland. Favorito per il Pallone d'Oro fino a inizio marzo, nel giro di una settimana le chances dell'egiziano sono crollate dopo l'eliminazione dalla Champions e in seguito alla sconfitta in finale di League Cup.

I favoriti, ora, sono i giocatori di Real Madrid e Barcellona. Entrambi in lotta per il Triplete, i big delle due squadre spagnole sembrano essere in prima fila per il prossimo Pallone d'Oro. Tra un Mbappè, un Yamal e un Vinicius, però, l'attuale numero uno è Raphinha.