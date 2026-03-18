L'allarme di Palladino dopo Bayern Monaco-Atalanta: "C'è differenza, sembra un altro sport"

"Mi aspetto una partita di orgoglio, contro una squadra fortissima; proveremo a essere il più competitivi possibile", così si era espresso Raffaele Palladino alla vigilia del match contro il Bayern Monaco.
La sua Atalanta, però, si è nuovamente sciolta contro i bavaresi: all’Allianz Arena non c’è stata partita, con un 4-1 che ha fissato il punteggio totale tra andata e ritorno sul 10-2.
Al termine della sfida, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Dea ha commentato sia la partita sia, più in generale, le differenze tra i campioni bavaresi ed altre squadre affrontate.