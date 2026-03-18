L'allarme di Palladino dopo Bayern Monaco-Atalanta: "C'è differenza, sembra un altro sport"

"Obiettivi? La Coppa Italia sicuramente. Vogliamo portarla a Bergamo. Svariate volte l'Atalanta è arrivata in finale e non è riuscita a portarla a casa, sarebbe un sogno e sarebbe l'accesso più veloce all'Europa. Poi c'è il campionato. Abbiamo Verona e Lecce, dove vogliamo fare più punti possibile, poi abbiamo scontri diretti con Juventus, Roma e Bologna. Dobbiamo fare un filotto per restare attaccati lì davanti. Quando sono arrivato io eravamo 13esimi, ora siamo settimi. Ho chiesto tanto e continuerò a chiudere tanto. Noi ci crediamo e vogliamo provarci fino alla fine."