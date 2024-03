Pablo Osvaldo in lacrime in un video su Instagram: "Ho la depressione, la vita mi sta sfuggendo dalle mani"

L'ex attaccante tra le altre di Fiorentina, Roma, Inter e Juventus confessa disperato: "Non distinguo la realtà, non mi riconosco nemmeno".

Pablo Osvaldo ha la depressione. Lo ha rivelato lo stesso ex attaccante di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter tra le altre, ma anche della Nazionale italiana, in un toccante video pubblicato in mattinata sul proprio profilo Instagram.

Osvaldo ha raccontato la propria malattia senza filtri, con la voce rotta dalle lacrime. Rivelando di essere sotto trattamento psichiatrico, oltre alla propria dipendenza da alcol e droga, ma anche chiedendo perdono e comprensione alle persone a lui care.

"Da soli non se ne esce", è il messaggio di Osvaldo. Una disperata richiesta di aiuto.