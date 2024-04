Ozil, messaggio a sorpresa: "La Juventus è il mio grande amore italiano"

La rivelazione a sorpresa: "Orgoglioso della mia carriera, mancava solo un club: il mio amore italiano, la Juventus, storia di un grande amore".

Una rivelazione del tutto inaspettata. Un colpo di scena e qualche rimpianto per quello che sarebbe potuto essere. Mesut Ozil ha dichiarato pubblicamente il suo amore per la Juventus.

L’ex centrocampista tedesco ha posato con la maglia bianconera stagione 2019/2020, in una foto cui viene immortalato con il numero 10 e il suo cognome, scatto pubblicato sui profili social in cui esprime la sua soddisfazione per la carriera da professionista, ma con un piccolo rimpianto, quello di non aver mai giocato con la maglia della ‘Vecchia Signora’.

“Mancava un solo un club: Il mio amore italiano, la Juventus. Storia di un grande amore” ha scritto Ozil parlando delle società in cui ha militato in carriera.