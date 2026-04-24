Bufera sull'opuscolo anti razzismo: a Londra il logo del Millwall sulla tunica del Ku Klux Klan

Millwall all'attacco dopo la diffusione di un opuscolo, in cui un uomo vestito da Ku Klux Klan presentava il logo del club sulla tunica. L'immagine, in particolare, è apparsa in un opuscolo antirazzismo per bambini, distribuito nelle scuole primarie della Greater London, incentrato sulla vita dell'ex calciatore Paul Canoville, primo giocatore di colore a giocare per il Chelsea.

Il Millwall sta sta pensando di intraprendere un'azione legale dopo che il Westminster City Council, che da canto suo si è scusato con il club cittadino per aver inserito il logo sul rappresentante del KKK, definendo l'immagine "insensibile".

"Raffigurazione falsa e dannosa" ha fatto sapere il Milwall. "Il club sta ancora valutando la sua posizione legale sulla questione e non è in grado di commentare ulteriormente".