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Francesco Schirru

Bufera sull'opuscolo anti razzismo: a Londra il logo del Millwall sulla tunica del Ku Klux Klan

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Un opuscolo diffuso a Londra per sensibilizzare sulla vita dell'ex calciatore Paul Canoville, primo giocatore di colore in campo con il Chelsea, ha scatenato le proteste.

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Millwall all'attacco dopo la diffusione di un opuscolo, in cui un uomo vestito da Ku Klux Klan presentava il logo del club sulla tunica. L'immagine, in particolare, è apparsa in un opuscolo antirazzismo per bambini, distribuito nelle scuole primarie della Greater London, incentrato sulla vita dell'ex calciatore Paul Canoville, primo giocatore di colore a giocare per il Chelsea.

Il Millwall sta sta pensando di intraprendere un'azione legale dopo che il Westminster City Council, che da canto suo si è scusato con il club cittadino per aver inserito il logo sul rappresentante del KKK, definendo l'immagine "insensibile".

"Raffigurazione falsa e dannosa" ha fatto sapere il Milwall. "Il club sta ancora valutando la sua posizione legale sulla questione e non è in grado di commentare ulteriormente".

  • COPIE DISTRUTTE

    L'autorità che gestisce la città di Westminister, uno dei borghi di Londra in cui sono presenti alcuni dei luoghi d'interesse più importanti della città, ha annunciato di non aver più distribuito alcun opuscolo dopo le proteste del Milwall e dei suoi tifosi, annunciando di aver distrutto le copie rimaste.

    Ma per quale motivo è stato inserito proprio il logo del Milwall? Nell'opuscolo è presente una dichiarazione di Canoville in cui l'ex giocatore del Chelsea racconta:

    "Il razzismo non è mai andato via. Sono stato gravemente insultato in una partita di riserva con il Millwall, ma poi ho potuto mostrare ai razzisti la mia medaglia del campionato di seconda divisione del 1984".

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  • IL 'RUOLO' DI CANOVILLE

    Classe 1962, Canoville ha militato nel Chelsea dal 1981 al 1986. Nell'opuscolo è presente anche il logo della sua fondazione, che in realtà non è stata coinvolta nella creazione dello stesso:

    "Desideriamo essere inequivocabili: questo opuscolo non è stato prodotto da, commissionato o approvato dalla Paul Canoville Foundation o dal nostro fondatore, Paul Canoville" ha affermato l'AD Raphael Frascogna.

    "Il nostro coinvolgimento nel programma associato era limitato esclusivamente all'aspetto personale di Paul; incontrando gli studenti e condividendo la sua esperienza vissuta".

    "In nessuna fase siamo stati mostrati, consultati o invitati ad approvare il contenuto del libretto, comprese eventuali illustrazioni al suo interno".

    Attualmente il Millwall è al terzo posto nella seconda serie inglese, in lotta per tornare in Premier League oltre vent'anni dopo l'ultima volta, quando il torneo si chiamava ancora First Division.

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