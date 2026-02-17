Open VAR su Inter-Juventus, De Marco: “Contatto Kalulu-Bastoni lieve, poteva starci la simulazione”

Anche il venticinquesimo turno di Serie A ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche legate a decisioni arbitrali.

A far discutere soprattutto è stato, ovviamente, quanto accaduto nel corso di Inter-Juventus, sfida che si è giocata a San Siro lo scorso 14 febbraio.

Nel mirino di molti è finito l’arbitro La Penna che, al 42’ del primo tempo, ha estratto un secondo giallo per Pierre Kalulu a seguito di un fallo su Bastoni che poi le immagini hanno rivelato non esserci.

Un caso che ha destato scalpore e che ha scatenato le ire della Juventus, del quale si è ampiamente parlato nel corso del format di DAZN ‘Open VAR’ con l’incaricato della FIGC per le relazioni con i club di Serie A e Serie B ed ex arbitro, Andrea De Marco.