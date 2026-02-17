Goal.com
La Penna Inter JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Open VAR su Inter-Juventus, De Marco: “Contatto Kalulu-Bastoni lieve, poteva starci la simulazione”

L’ex arbitro Andrea De Marco, a ‘Open VAR’, spiega: “Il primo giallo per Kalulu c’era, si parla da tempo di protocollo”.

Anche il venticinquesimo turno di Serie A ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche legate a decisioni arbitrali.

A far discutere soprattutto è stato, ovviamente, quanto accaduto nel corso di Inter-Juventus, sfida che si è giocata a San Siro lo scorso 14 febbraio.

Nel mirino di molti è finito l’arbitro La Penna che, al 42’ del primo tempo, ha estratto un secondo giallo per Pierre Kalulu a seguito di un fallo su Bastoni che poi le immagini hanno rivelato non esserci.

Un caso che ha destato scalpore e che ha scatenato le ire della Juventus, del quale si è ampiamente parlato nel corso del format di DAZN ‘Open VAR’ con l’incaricato della FIGC per le relazioni con i club di Serie A e Serie B ed ex arbitro, Andrea De Marco.


  • “LA SIMULAZIONE CI POTEVA STARE”

    In merito alla seconda ammonizione comminata dal direttore di gara La Penna a Kalulu, De Marco ha spiegato come quella di Bastoni poteva essere considerata simulazione.

    “In questo caso il contatto è lieve, quindi secondo me la simulazione ci poteva assolutamente stare”.

  • “LE MINACCE NON DEVONO ESISTERE”

    “Massima solidarietà a Federico La Penna ed anche ad Alessandro Bastoni. Il dissenso nel calcio c’è sempre stato, ma quando si esce dal campo e si va sulla sfera personale non è più sport. E’ un qualcosa che va condannato senza se e senza ma. Si può discutere, ma le minacce non devono esistere”.  

  • "SPERIAMO CAMBI IL PROTOCOLLO"

    “Cambiare il protocollo a partire dai Mondiali? Sul doppio giallo se ne parla già da tempo, ovvero sul fatto di poter sanare una situazione come questa. Chiaramente se una squadra resta in dieci per un rosso diretto o per un doppio giallo cambia poco. Speriamo che dai prossimi Mondiali e dai prossimi campionati si possa fare in modo che una squadra non venga penalizzata in modo eccessivo andando a rivedere questa parte del protocollo”. 

  • “C’ERA IL PRIMO GIALLO PER KALULU”

    De Marco si è soffermato anche sulla prima ammonizione rimediata da Kalulu a seguito di un intervento falloso ai danni di Barella. 

    “Nel caso della prima ammonizione, il giallo ci stava”. 

