Tutto su Omar Marmoush: chi è il capocannoniere della Bundesliga che piace anche alla Juventus

L'egiziano ha segnato 8 goal nelle prime 6 giornate e l'Europa ha cominciato a mettergli gli occhi addosso: la sua storia e com'è arrivato fin qui.

Omar Marmoush dell'Eintracht Francoforte. Lo avevate mai sentito prima? Eppure è lui il capocannoniere della Bundesliga, che tornerà dopo la sosta per le nazionali: ha segnato 8 volte nelle prime 6 giornate, più un'altra rete in Europa League.

Prodezze che gli sono valse la considerazione di mezza Europa, in attesa che il mercato riapra a gennaio e poi nell'estate del 2025: le voci dall'Inghilterra raccontano di un interesse da parte del Manchester United, e pure il Liverpool e l'Arsenal sembrano essere sulle tracce di Marmoush. In Italia si è invece parlato della Juventus.

Si dice che l'Eintracht valuti Marmoush una trentina di milioni di euro. Il che significa che, nel mercato di oggi, ci sarebbe ancora modo di rivenderlo e rientrare da una simile cifra, se un trasferimento non funzionasse come previsto.

Ma ci sono poche ragioni per pensare che Marmoush non avrà successo nelle prossime stagioni, considerato anche come abbia appena 25 anni. E dunque, ecco chi è la sorpresa della primissima parte della Bundesliga.