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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Olanda-Svezia 5-1, pagelle e tabellino: Malen fuori all'intervallo, doppiette di Gakpo e Brobbey, due assist di Dumfries, Elanga e Gyokeres non bastano

Coppa del Mondo
Olanda vs Svezia
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Svezia

Prima vittoria per l'Olanda di Koeman che batte 5-1 la Svezia e si porta al primo posto del Gruppo F, decidono le doppietta di Brobbey e Gakpo, a segno anche Summerville che entra al posto di Malen. Grande protagonista anche Dumfries.

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Al termine di una partita spettacolare e ricca di spunti arriva la prima vittoria dell'Olanda che batte 5-1 la Svezia e si porta in vetta al Gruppo F dei Mondiali ipotecando la qualificazione.

Koeman a sorpresa lascia fuori Summerville spostando Malen sulla fascia destra e schierando Brobbey nel ruolo di prima punta. Una mossa che paga subito dato che l'attaccante del Sunderland realizza una doppietta nei primi diciassette minuti. A servirgli l'assist in occasione del secondo goal è l'interista Dumfries.

La Svezia rischia di crollare definitivamente ma Gyokeres, il migliore dei suoi, prova a dare la scossa e gli scandinavi troverebbero anche il goal per riaprire la partita ma Lagerbielke è in fuorigioco.

Nella ripresa non rientra Malen. Al suo posto Summerville che dà il via all'azione del 3-0 firmato da Gakpo. Lo stesso giocatore del Liverpool poco dopo serve la seconda doppietta olandese. La Svezia però non molla anche perché Elanga, appena subentrato, fa vedere tutta la sua qualità e trova la rete che serve comunque a poco. Summerville cala la manita allo scadere.

  • PAGELLE OLANDA-SVEZIA

    Dumfries (7.5) grande protagonista con due assist. Ma la copertina di Olanda-Svezia se la prendono ovviamente Brobbey (8) e Gakpo (8). Malen (5.5) da esterno non incide, Summerville (7.5) entra benissimo.


    Tra gli scandinavi il migliore è Elanga (7), Gyokeres (6.5) non sfigura mentre delude Isak (5.5). Hien (5) in difficoltà come tutta la difesa della Svezia. Ayari (6.5) uno dei pochi a salvarsi.


    OLANDA (4-3-3): Verbruggen 7; Dumfries 7.5, Van Hecke 6, Van Dijk 6.5, Van De Ven 6.5; Gravenberch 7, Reijnders 6.5 (59' Til 6), De Jong 6.5 (59' Koopmeiners 6); Malen 5.5 (46' Summerville 7.5), Brobbey 8 (72' Depay 6), Gakpo 8 (91' Noa Lang sv). CT Koeman

    SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt 5.5; Lagerbielke 5.5, Hien 5, Lindelof 5.5; Bernhardsson 5.5 (55' Elanga 7), Nygren 5.5 (56' Bervall 6), Karlstrom 5.5 (56' Zeneli 6), Ayari 6.5 (79' Ali sv), Gudmundsson 5.5 (93' Stroud sv); Gyokeres 6.5, Isak 5.5. CT Potter

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  • TABELLINO OLANDA-SVEZIA

    OLANDA-SVEZIA 5-1

    Marcatori: 5' e 17' Brobbey, 47' e 54' Gakpo, 59' Elanga, 89' Summerville

    OLANDA (4-3-3): Verbruggen 7; Dumfries 7.5, Van Hecke 6, Van Dijk 6.5, Van De Ven 6.5; Gravenberch 7, Reijnders 6.5 (59' Til 6), De Jong 6.5 (59' Koopmeiners 6); Malen 5.5 (46' Summerville 7.5), Brobbey 8 (72' Depay 6), Gakpo 8 (91' Noa Lang sv). CT Koeman

    SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt 5.5; Lagerbielke 5.5, Hien 5, Lindelof 5.5; Bernhardsson 5.5 (55' Elanga 7), Nygren 5.5 (56' Bervall 6), Karlstrom 5.5 (56' Zeneli 6), Ayari 6.5 (79' Ali sv), Gudmundsson 5.5 (93' Stroud sv); Gyokeres 6.5, Isak 5.5. CT Potter

    Arbitro: Oliver (Inghilterra)

    Ammoniti: Gudmundsson, Ayari, Bergvall

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