M'Bala Nzola PisaGetty
Leonardo Gualano

Nzola male contro il Como, Gilardino durissimo: “Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica”

Alberto Gilardino si sofferma sulla prova di Nzola dopo la sconfitta col Como: “Mi aspetto di più, faremo delle valutazioni su di lui”.

Nona sconfitta in campionato per il Pisa che, cadendo contro il Como, vede svanire l’occasione di lasciare l’ultimo posto in classifica.

I lariani si sono imposti per 3-0 sul campo della compagine toscana grazie a tre reti arrivare tutte nell’ultimo terzo di gara, con i padroni di casa che all’85’, quando erano sotto di 2-0, hanno fallito un calcio di rigore con Nzola che avrebbe potuto riaprire i giochi.

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha commentato la prova della sua squadra e si è soffermato anche sulla prestazione dell’attaccante che, proprio contro il Como, è tornato ad indossare una maglia da titolare dopo quasi un mese.

  • “DIVARIO TROPPO AMPIO PER QUANTO VISTO”

    “Per quello che si è visto in campo, il divario oggi è troppo ampio. Il Pisa ha tenuto bene il campo senza soffrire troppo. Dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni e non credo che sia mancata la concentrazione”.

  • “NZOLA DEVE CAPIRE COSA VUOL FARE”

    “Da Nzola ci aspettiamo di più, è un giocatore d’esperienza. Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo anche la sua posizione”.

  • “FAREMO VALUTAZIONI DI MERCATO”

    “Io ho bisogno di gente che voglia mettersi in discussione al 100%. Con la società faremo delle valutazioni di mercato, coloro che saranno a mia disposizione devono avere tutti la stessa idea. Vogliamo salvarci senza mollare un centimetro, serve maggiore attenzione ai dettagli”.

  • “SPERIAMO DI AVERE PRESTO DUROSINMI”

    “E’ arrivato Durosinmi e speriamo che possa allenarsi con noi il prima possibile, dove giocava il campionato è finito il 14 dicembre. Stiamo facendo delle valutazioni per tutti i reparti e vogliamo gente che arrivi qui per battagliare nei prossimi quattro o cinque mesi”. 

