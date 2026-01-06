Nzola male contro il Como, Gilardino durissimo: “Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica”

Nona sconfitta in campionato per il Pisa che, cadendo contro il Como, vede svanire l’occasione di lasciare l’ultimo posto in classifica.

I lariani si sono imposti per 3-0 sul campo della compagine toscana grazie a tre reti arrivare tutte nell’ultimo terzo di gara, con i padroni di casa che all’85’, quando erano sotto di 2-0, hanno fallito un calcio di rigore con Nzola che avrebbe potuto riaprire i giochi.

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, ha commentato la prova della sua squadra e si è soffermato anche sulla prestazione dell’attaccante che, proprio contro il Como, è tornato ad indossare una maglia da titolare dopo quasi un mese.