Nuovo modulo, vecchio problema: il Napoli con i Fab 4 è prevedibile

Guardarli uscire dal tunnel incute timore, ma nel pratico - quando convivono durante i 90' - il Napoli appare meno frizzante.





Se i vari Alisson Santos, Elmas, Gilmour e Vergara (quest'ultimo ai box), durante l'assenza di Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, hanno garantito quel cambio di passo e quella verve utile a sopperire all'assenza dei pezzi grossi della rosa, il ritorno dei big ha sì coinciso col filotto positivo ma nel contempo ha tolto imprevedibilità alla manovra.





Il passaggio al 3-4-2-1, attuato per tamponare l'emergenza, non sembra dunque aver risolto il problema di coabitazione tra i cosiddetti Fab 4. Già, perché a risentirne sono anche gli altri due pilastri del progetto Conte: Stanislav Lobotka e Scott McTominay.