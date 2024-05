Il portiere del Milan si è fatto male in allenamento: infortunio a un dito della mano. Salta la 38ª giornata di Serie A, apprensione in Francia.

Brutte notizie per Mike Maignan e per il Milan. Il francese dei rossoneri, tornato in gruppo settimana scorsa, si è fermato nuovamente.

L'ex Lille era pronto a tornare titolare contro la Salernitana, ma un nuovo infortunio lo costringe nuovamente ai box.

Come riporta in Francia L’Equipe e confermano anche in Italia, l'estremo difensore si è rifatto male proprio oggi in allenamento: problema ad un dito della mano.