Nuno Tavares lascia la Lazio? L'ipotesi Besiktas resta in piedi, quando chiude il mercato in Turchia

Per i club italiani non c'è più la possibilità di mettere a segno colpi in entrata: il gong della sessione invernale del calciomercato è arrivato ieri sera alle ore 20:00.

Nulla, però, vieta di concludere affari in uscita con società appartenenti a campionati dove il mercato è ancora aperto: è il caso della Turchia che, di riflesso, interessa e non poco la Lazio.

Il riferimento è alla situazione di Nuno Tavares, a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita qualche settimana fa: per l'ex Arsenal si è poi fatta sempre più strada l'ipotesi Besiktas, ad oggi per nulla da scartare.