Nuno Tavares LazioGetty
Vittorio Rotondaro

Nuno Tavares lascia la Lazio? L'ipotesi Besiktas resta in piedi, quando chiude il mercato in Turchia

Occhio a quanto potrebbe accadere intorno a Nuno Tavares, accostato al Besiktas: il mercato in Turchia non è ancora chiuso. Sarri potrebbe però rilanciarlo in caso di permanenza alla Lazio.

Per i club italiani non c'è più la possibilità di mettere a segno colpi in entrata: il gong della sessione invernale del calciomercato è arrivato ieri sera alle ore 20:00.

Nulla, però, vieta di concludere affari in uscita con società appartenenti a campionati dove il mercato è ancora aperto: è il caso della Turchia che, di riflesso, interessa e non poco la Lazio.

Il riferimento è alla situazione di Nuno Tavares, a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita qualche settimana fa: per l'ex Arsenal si è poi fatta sempre più strada l'ipotesi Besiktas, ad oggi per nulla da scartare.

  • L'ARABIA SAUDITA SFUMATA E LA PISTA COMO

    Il futuro di Nuno Tavares sembrava potesse essere nella Saudi Pro League, alla luce delle diverse richieste provenute dal Medio Oriente e mai concretizzatesi in un vero e proprio accordo.

    A metà gennaio si è parlato addirittura di Como per il terzino lusitano: anche in questo caso, però, lo sbarco alla corte di Fabregas non è mai andato a buon fine.

    Col passare dei giorni sono aumentate le chance di permanenza all'ombra del Colosseo, anche se il colpo di scena finale potrebbe essere dietro l'angolo.

  • LA PISTA BESIKTAS RESTA IN PIEDI

    Sulle tracce di Nuno Tavares c'era anche il Besiktas, unico club rimasto in corsa per un trasferimento immediato.

    Per il cartellino del giocatore servirà una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro, mentre per l'ingaggio saranno necessari tra i 2,5 e i 3 milioni annui.

    A differenza di quanto accaduto in Italia, il mercato è ancora attivo in Turchia e le prossime ore potrebbero essere decisive per un affondo bianconero.

  • QUANDO CHIUDE IL MERCATO IN TURCHIA

    Le società turche hanno ancora qualche giorno di tempo per concludere acquisti e rinforzare le rispettive rose: nello specifico, la sessione invernale si esaurirà venerdì 6 febbraio.

    A differenza dei top cinque campionati europei, dove il gong è scattato nella serata di lunedì 2 febbraio.

  • NUNO TAVARES RESTA ALLA LAZIO? OCCHIO AL RILANCIO

    E se Nuno Tavares alla fine dovesse rimanere alla Lazio?

    Lo scenario non è affatto impossibile e Sarri potrebbe cogliere la palla al balzo per rilanciare un giocatore rimasto troppo spesso ai margini della formazione titolare.

    Già contro il Genoa era tornato in campo dopo quasi due mesi di panchine, ma la svolta più grande potrebbe verificarsi nel prossimo appuntamento che vedrà l'Aquila fare visita alla Juventus domenica sera.

    Pellegrini sarà assente per squalifica e chissà che Sarri non scelga proprio Nuno Tavares per il ruolo di terzino sinistro: a meno che dalla Turchia non arrivino novità importanti nei giorni precedenti alla partita dell'Allianz Stadium.

