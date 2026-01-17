Il Como pensa a Nuno Tavares: come cambierebbe la squadra di Fabregas con l'innesto del portoghese

Possibile colpo di scena per il futuro di Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: dopo il mancato trasferimento in Arabia Saudita, il laterale portoghese potrebbe comunque rimanere in Serie A.
Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Como starebbe facendo più di un pensierino a riguardo e potrebbe mettere il bastone fra le ruote al Besiktas, interessato all'acquisizione del cartellino del giocatore.
Occhio, dunque, alla possibilità di un nuovo innesto che andrebbe ad aumentare ulteriormente il tasso di offensività di una squadra che ha nel baricentro alto uno dei suoi punti cardine.