Il Como pensa a Nuno Tavares: come cambierebbe la squadra di Fabregas con l'innesto del portoghese

Dopo una prima stagione contraddistinta da ben nove assist e qualche infortunio muscolare di troppo, Nuno Tavares è progressivamente scomparso dai radar dell'undici titolare della Lazio.

Con Sarri in panchina, il lusitano ha visto il suo minutaggio ridursi notevolmente: colpa anche di un nuovo stop fisico che lo ha tenuto fermo tra fine ottobre e novembre, unitamente alle sirene arabe di mercato che hanno 'distratto' il classe 2000.

Voci a cui si sono aggiunte quella sul Besiktas e, adesso, anche sul Como, possibile incomodo nei piani di rafforzamento della società turca.