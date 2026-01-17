Pubblicità
Nuno Tavares LazioGetty Images
Vittorio Rotondaro

Il Como pensa a Nuno Tavares: come cambierebbe la squadra di Fabregas con l'innesto del portoghese

Il Como prova a inserirsi nella corsa a Nuno Tavares: possibile rinforzo sulla fascia sinistra per Fabregas, reduce da una prima parte di stagione negativa.

Possibile colpo di scena per il futuro di Nuno Tavares, in uscita dalla Lazio: dopo il mancato trasferimento in Arabia Saudita, il laterale portoghese potrebbe comunque rimanere in Serie A.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Como starebbe facendo più di un pensierino a riguardo e potrebbe mettere il bastone fra le ruote al Besiktas, interessato all'acquisizione del cartellino del giocatore.

Occhio, dunque, alla possibilità di un nuovo innesto che andrebbe ad aumentare ulteriormente il tasso di offensività di una squadra che ha nel baricentro alto uno dei suoi punti cardine.

  • SFIDA AL BESIKTAS

    Sembrava tutto fatto per l'approdo di Nuno Tavares al Besiktas: prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, di cui il 35% sarebbe dovuto finire nelle casse dell'Arsenal.

    Qualche tentennamento di troppo che potrebbe mettere in corsa anche il Como, tentato dall'idea di accogliere un giocatore che ben si sposerebbe con l'idea di gioco di Fabregas.

    Dal canto suo, la Lazio potrebbe anticipare l'arrivo di Pedraza dal Villarreal, già virtualmente chiuso per la sessione estiva del calciomercato.

  • COME GIOCHEREBBE IL COMO CON NUNO TAVARES

    Se il Como dovesse affondare effettivamente il colpo per Nuno Tavares, alla corte di Fabregas arriverebbe un elemento di qualità per quanto concerne la fascia sinistra.

    L'ex Arsenal si giocherebbe una maglia da titolare con Moreno e Valle nel ruolo di terzino, ma occhio anche alla possibilità di un impiego in zona più avanzata sulla linea dei trequartisti alle spalle della punta.

    Nuno Tavares, insomma, porterebbe in dote ulteriore velocità e spinta in quel lato del campo: tutto in perfetta linea con la filosofia di Fabregas, per nulla votata alla speculazione sugli errori commessi dagli avversari.

  • LA STAGIONE DI NUNO TAVARES

    Dopo una prima stagione contraddistinta da ben nove assist e qualche infortunio muscolare di troppo, Nuno Tavares è progressivamente scomparso dai radar dell'undici titolare della Lazio.

    Con Sarri in panchina, il lusitano ha visto il suo minutaggio ridursi notevolmente: colpa anche di un nuovo stop fisico che lo ha tenuto fermo tra fine ottobre e novembre, unitamente alle sirene arabe di mercato che hanno 'distratto' il classe 2000.

    Voci a cui si sono aggiunte quella sul Besiktas e, adesso, anche sul Como, possibile incomodo nei piani di rafforzamento della società turca.

