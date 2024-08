Nottingham Forest vs Newcastle United

Sandro Tonali torna a disposizione del Newcastle contro il Nottingham Forest, nella Carabao Cup: dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

Al City Ground è la notte di Nottingham Forest e Newcastle, una di fronte all'altra in Carabao Cup, ma soprattutto è la notte di Sandro Tonali, che nel giorno in cui è ufficialmente scaduta la propria squalifica torna a tutti gli effetti a disposizione dei Magpies e di Eddie Howe.

Tonali, che nel corso di questi mesi si è allenato assieme ai compagni di squadra, non gioca una partita ufficiale da ottobre 2023: la sua ultima presenza risale a Newcastle-Borussia Dortmund, gara valida per i gironi di Champions League, prima che lo scoppio dello scandalo scommesse paralizzasse la sua carriera per quasi un anno.

Nottingham Forest e Newcastle si sfidano per il terzo turno di Carabao Cup: la vincente avanzerà nella competizione, la perdente vedrà concludersi il proprio percorso. In caso di parità al 90' si andrà direttamente ai calci di rigore.

Tutte le informazioni su Nottingham Forest-Newcastle: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.