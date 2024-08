La squalifica di Tonali è scaduta, può giocare già stasera: "Non mi sono mai sentito solo"

Sandro Tonali torna a essere a tutti gli effetti un calciatore e può già giocare in Nottingham Forest-Newcastle di Carabao Cup: "Sono felice".

A Newcastle è il giorno di Sandro Tonali. Il giorno in cui l'ex centrocampista del Milan può a tornare a tutti gli effetti a sentirsi un giocatore vero.

La squalifica di Tonali è ufficialmente scaduta oggi, com'era nelle previsioni. L'ex rossonero era stato fermato per 10 mesi nell'ottobre del 2023 in seguito allo scoppio del celeberrimo scandalo scommesse, e il suo stop è rimasto invariato anche dopo la scoperta di puntate illegali successive al trasferimento in Inghilterra.

Ma questo è il passato, seppur recente e doloroso. Il presente e il futuro riguardano e riguarderanno solo il campo. Magari a partire già da questa sera. E, chissà, ben presto anche con quella maglia azzurra che Tonali avrebbe indossato anche agli Europei se solo la sua vita privata non avesse intralciato quella professionale.