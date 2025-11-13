Norvegia-Estonia 4-1, tabellino e marcatori: doppiette di Sorloth e Haaland, Mondiali in ghiaccio

Ad Oslo la serata della Norvegia sembrava essersi rivelata più complicata del previsto, ma alla fine il 4-1 rifilato all'Estonia scatena la festa.

Gli scandinavi possono dirsi ai Mondiali dopo 28 anni, seppur non matematicamente per via della formalità relativa allo scontro diretto di domenica contro un'Italia però penalizzata da una differenza di goal fatti e subìti abissale rispetto a quella della rivale del Gruppo I.

Nel primo tempo Haaland & co. sbattono contro il bunker eretto dall'Estonia, salvo poi riuscire a scardinarlo e dilagare nella ripresa. Mattatori Sorloth e il bomber del City, autori di due doppiette ciascuno a cavallo tra il 50' e il 62': tre reti di testa, infine il tap-in volante del 9 di Guardiola. Gli estoni vengono travolti dopo una frazione di resilienza, rendendo meno amaro il passivo col guizzo di Saarma al 65'.

La Norvegia - a meno di scenari fantascientifici - a giugno volerà in Canada, Messico e Stati Uniti, gli azzurri dovranno guadagnarsi il pass attraverso i Playoff: un epilogo preannunciato e - come da pronostico - consumatosi.