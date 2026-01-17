Non solo Mateta nel mirino della Juventus: chieste informazioni al Manchester United per Zirkzee

L’obiettivo della Juventus per questa sessione di calciomercato è chiaro: rafforzare il proprio reparto offensivo.

Il club bianconero è alla ricerca di un attaccante che possa garantire goal e continuità di rendimento e, come emerso negli ultimi giorni, il primo nome nella lista dei suoi dirigenti è quello di Jean-Philippe Mateta.

Il centravanti francese è considerato il profilo giusto da mettere a disposizione di Luciano Spalletti ma, qualora la trattativa con il Crystal Palace non dovesse andare a buon fine, la volontà è quella di non farsi trovare impreparati.

Per questo motivo, come riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus è tornata a pensare a Joshua Zirkzee.