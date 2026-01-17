Pubblicità
Leonardo Gualano

Non solo Mateta nel mirino della Juventus: chieste informazioni al Manchester United per Zirkzee

La Juventus è al lavoro per rafforzare il suo attacco: tra i giocatori nel mirino del club bianconero spunta anche Joshua Zirkzee.

L’obiettivo della Juventus per questa sessione di calciomercato è chiaro: rafforzare il proprio reparto offensivo.

Il club bianconero è alla ricerca di un attaccante che possa garantire goal e continuità di rendimento e, come emerso negli ultimi giorni, il primo nome nella lista dei suoi dirigenti è quello di Jean-Philippe Mateta.

Il centravanti francese è considerato il profilo giusto da mettere a disposizione di Luciano Spalletti ma, qualora la trattativa con il Crystal Palace non dovesse andare a buon fine, la volontà è quella di non farsi trovare impreparati.

Per questo motivo, come riportato da ‘Sky Sport’, la Juventus è tornata a pensare a Joshua Zirkzee.

    L’OPERAZIONE MATETA

    Come emerso negli ultimi giorni, la Juventus ha già intavolato una trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta.

    Arrivare all’attaccante potrebbe però non essere facile, visto che il club inglese valuta il suo cartellino circa 40 milioni di sterline.

  • LA POSSIBILE FORMULA

    Prendere Mateta richiederebbe uno sforzo economico importante.

    Anche qualora si dovesse riuscire ad abbassare le pretese del Crystal Palace, l’operazione verrebbe comunque conclusa con un prestito con obbligo di riscatto.

    Nessuna opzione, dunque, ma un esborso certo nei prossimi mesi.

    L’OPZIONE ZIRKZEE

    Come spiegato da ‘Sky Sport’, la Juventus sta sondando anche altre strade.

    Nel mirino del club bianconero è tornato Joshua Zirkzee, attaccante che già nei mesi scorsi era stato accostato alla Vecchia Signora.

    La Juve ha già chiesto informazioni al Manchester United per il giocatore, che dunque è da considerarsi una sorta di piano B.

    Bisognerà poi vedere se la Roma deciderà di provarci ancora per l’ex Bologna o se deciderà di farsi da parte dopo il possibile inserimento dei bianconeri.

  • ANCHE EN-NESYRI NEL MIRINO

    Per la Juventus la soluzione più semplice potrebbe essere rappresentata da En-Nesyri.

    L’attaccante del Fenerbahçe, che piace anche al Napoli, potrebbe infatti trasferirsi con la formula del prestito nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

