Nkunku recupera per Milan-Genoa? Le condizioni dell’attaccante rossonero

Da un punto prettamente calcistico, il 2026 di Christopher Nkunku deve ancora iniziare.

L’attaccante del Milan, infatti, è fermo dallo scorso 28 dicembre, da quando cioè ha messo a segno una doppietta nella sfida con il Verona valida per il diciassettesimo turno di Serie A.

L’ex Chelsea ha poi saltato la trasferta di Cagliari a causa di un infortunio ed uno dei dubbi che ha accompagnato la marcia di avvicinamento dei meneghini alla sfida con il Genoa è stato legato proprio alle sue condizioni fisiche.

Nkunku sarà a disposizione per la sfida di San Siro o sarà nuovamente costretto ai box?