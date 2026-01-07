Pubblicità
Leonardo Gualano

Nkunku recupera per Milan-Genoa? Le condizioni dell’attaccante rossonero

Christopher Nkunku non è ancora sceso in campo nel 2026: le condizioni dell’attaccante del Milan in vista della sfida col Genoa.

Da un punto prettamente calcistico, il 2026 di Christopher Nkunku deve ancora iniziare.

L’attaccante del Milan, infatti, è fermo dallo scorso 28 dicembre, da quando cioè ha messo a segno una doppietta nella sfida con il Verona valida per il diciassettesimo turno di Serie A.

L’ex Chelsea ha poi saltato la trasferta di Cagliari a causa di un infortunio ed uno dei dubbi che ha accompagnato la marcia di avvicinamento dei meneghini alla sfida con il Genoa è stato legato proprio alle sue condizioni fisiche.

Nkunku sarà a disposizione per la sfida di San Siro o sarà nuovamente costretto ai box?

  • L’INFORTUNIO DI NKUNKU

    A fermare Nkunku è stato un problema alla caviglia, figlio di un pestone subito nella parte finale della gara contro il Verona.

    Un infortunio non di grave entità, ma che negli ultimi giorni lo ha costretto a lavorare a parte.

  • NKUNKU RECUPERA PER IL GENOA?

    Christopher Nkunku non sarà tra i protagonisti della sfida che giovedì sera vedrà il Milan opposto al Genoa a San Siro.

    A confermarlo è stato Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita.

    “Nkunku non sarà a disposizione domani, ha subito una botta alla caviglia che gli dà ancora fastidio”.

  • QUANDO RIENTRA NKUNKU

    Il Milan non ha reso noti i tempi di recupero necessari per rivedere Nkunku in campo, ma anche in questo caso ci ha pensato Massimiliano Allegri a fare chiarezza.

    “Speriamo di averlo nuovamente a disposizione per la partita di Firenze”.

    Fiorentina-Milan si giocherà il prossimo 11 gennaio ed è dunque quella la data cerchiata sul calendario per il possibile ritorno in campo dell’attaccante francese.

  • IL POSSIBILE ATTACCO DEL MILAN CONTRO IL GENOA

    Contro il Genoa, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare, oltre che a Nkunku, anche a Gimenez.

    Il tecnico rossonero ha già annunciato che, salvo contrattempi, la coppia offensiva nel suo 3-5-2 sarà composta da Rafa Leao e Christian Pulisic.

    Allegri avrà inoltre a disposizione il nuovo arrivato Füllkrug, oltre a Loftus-Cheek che, nonostante un piccolo problema fisico riportato nei giorni scorsi, sarà regolarmente convocato.

